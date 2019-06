Google Stadia : sa consommation folle inquiète (déjà) les joueurs

L’événement cette semaine, c’était la conférence Google jeudi soir pour présenter toutes les dernières informations de Stadia. Une courte conférence de 25 minutes avec le prix, les différents abonnements, les connexions requises, les jeux et plus encore qui est à découvrir dans notre article spécial. Si Google avait réussi une première conférence quasiment parfaite, bien menée, séduisante en mars 2019 pour l’annonce de Google Stadia lors de la Game Developers Conference 2019, on ne peut pas dire que la prestation d’hier eut le même succès. Et la nouvelle statistique qui vient d’être dévoilée risque de ne pas aider !

Google Stadia : 16Go par heure environ !

Suite aux récentes révélations sur Google Stadia, notamment sur les connexions qu’il faudra avoir pour utiliser le service, de petits malins ont très vite fait le calcul pour savoir si la plateforme de streaming de Google était gourmande en ressources ou non. Pour rappel, il faudra une connexion de plus de 35MB/s pour profiter de la 4K et 60 FPS ainsi que le son 5.1 surround. Il faudra avoir entre 10 et 35MB/s pour profiter de l’expérience 1080p (une connexion à 20MB/s est tout de même conseillée) et enfin, il faudra avoir entre 5 et 10MB/s pour profiter de l’offre à 720p. Le tout en 60 FPS et stéréo.

Ainsi, après quelques calculs, on en arrive à des chiffres assez fous : en heure de jeu, vous allez consommer plus de 15,75 Go pour jouer en 4K, 60 FPS, un son 5.1 surround ! Si vous êtes sur l’offre à 1080p, 60FPS et le son stéréo, ce sera environ 9Go par heure ! Et de ce fait, pour l’offre à 720p, 60FPS, le son stéréo, ce sera du 4,5Go par heure ! Des chiffres qui font froid dans le dos. Un jeu comme Red Dead Redemption II et ses nombreuses heures de jeu, pourrait vous faire dépasser la barre des 1TO !

Si sur le court terme cela ne pose trop de problèmes, car la plupart des box internet proposent des abonnements en illimité, ce n’est pas le cas des opérateurs téléphonique. Sachant que Stadia est destiné à évoluer et migrer sur les appareils mobiles dès 2020, il y’a certaines connexions qui ne tiendront pas !