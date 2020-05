Google transforme les cordons de votre sweat à capuche pour contrôler votre smartphone

Dans le cadre de son projet Jacquard, Google a déjà fait de nombreuses collaboration avec Levi’s ou encore Adidas. Aujourd’hui, toujours le projet Jacquard est de retour avec une idée incroyable.

Google travaille actuellement sur un sweat à capuche connecté capable de contrôler votre smartphone depuis les cordons de la capuche. Pour ce faire, la firme de Mountain View a utilisé sa technologie de matrice sensitive hélicoïdale (HSM). Ce simple cordon en apparence est en fait bien plus complexe.

Il est conçu à partir de 24 brins tressés contenant parmi eux 8 conducteurs. De ce fait, le cordon peut reconnaître si l’utilisateur presse, attrape ou même appuie sur le cordon. Il est également capable de comprendre une torsion, ainsi qu’un mouvement en particulier.

Tous ces gestes sont ensuite assimilés et transmis à votre smartphone pour qu’il puisse exécuter les actions correspondantes. Cette fonctionnalité pourrait très utile pour gérer la musique. Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus pour monter le son, change de musique, revenir en arrière, etc.

Il ne serait pas étonnant que ce concept puisse être commercialisé par Levi’s puisque la marque entretient un partenariat avec Google depuis plusieurs années. Il y a trois ans, Google et Levi’s ont dévoilé les premiers vêtements connectés équipés de la technologie Jacquard : des vestes de la collection Levi’s Commuter, qui ciblent particulièrement les cyclistes, et dont la manche gauche est tactile.

Depuis quelques mois, il existe une nouvelle version de cette veste Trucker Jacket disponible en France, sur laquelle Google a intégré son système plus discrètement. Cette veste propose 4 types de gestes, pour allumer l’appareil photo, contrôler la musique, décrocher ou raccrocher. Toutes ces fonctions sont possibles à partir de la manche de cette veste. Pour le moment, il s’agit encore d’un produit de luxe, puisqu’il faut compter près de 1000 dollars pour se l’offrir.