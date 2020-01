Google travaillerait sur un service concurrent à Slack

De nombreuses applications comme Slack, Microsoft Teams, ou encore Asana, sont d’une aide précieuse pour le travail d’équipe au sein de nombreuses entreprises. Cependant, ces services restent des entreprises indépendantes qui ne possèdent pas en véritable environnement de travail.

De son côté, Google a réussi à créer une véritable symbiose avec ses nombreux services, et partant de ce constat il semblerait que la firme de Mountain View puisse à son tour mettre en place sa propre messagerie professionnelle. D’après les premières informations, en plus d’un simple service de messagerie, le projet de Google permettrait de lier Hangouts Chat, Hangouts Meet, Gmail et Google Drive.

Cette application ferait partie des outils de productivité de la G Suite. De ce fait, cela permettrait aux entreprises de n’avoir qu’une ou deux applications à gérer au lieu de plusieurs. Il semble étonnant que personne n’y ai pensé avant à Mountain View. En effet, la plupart des entreprises dans le monde passent leurs journées à utiliser des services déployés par Google, que ce soit Drive, Calendar, Gmail, ou encore Docs, mais finalement tous se retrouvent à échanger sur Slack.

Un service supplémentaire à la G Suite ?

Pour le moment, Google n’a confirmé aucune de ces rumeurs. Cependant, il semblerait logique que cette messagerie voit le jour, c’est juste l’application qui manquerait pour que la G Suite soit complète. Toutefois, les services que sont Slack ou encore Microsoft Teams se sont bien implantés au sein de nombreuses entreprises, il va être très difficile même avec la force de frappe de Google de changer les habitudes d’équipes entières.

De plus, il est compliqué d’avoir une entière confiance en Google, puisque le géant américain a tendance à déployer plein d’applications ou de services pour ensuite les abandonner quelques années plus tard. Google dispose même de son propre cimetière où sont listé l’ensemble de ses services qui ne sont plus de ce monde où qui sont voués à disparaître. Ce dernier indique que Google Hangouts devrait disparaître d’ici un an, d’ici là Google pourrait présenter sa nouveauté concernant ce projet de messagerie professionnelle.