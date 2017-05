Publiez à la fois sur Instant Articles, AMP et Apple News avec ce SDK

Remerciez Facebook.

Comme les pages web peuvent se charger très lentement sur les smartphones, Facebook a lancé un format baptisé Instant Articles qui permet d’héberger les contenus des sites d’actualité sur son application mobile.

Grâce quelques optimisations, la version Instant Articles s’ouvre plus rapidement par rapport à la version web mobile. Cela permet de réduire le taux d’abandon et donc d’atteindre plus de personnes.

Google a également lancé AMP, une autre technologie dont le but est aussi d’accélérer les chargements des pages sur mobile. Et Apple propose le format Apple News.

Si l’idée de charger les articles plus rapidement est intéressante, la création de ces trois technologies différentes a généré un casse-tête pour les éditeurs.

Mais Facebook veut remédier à cela grâce à une extension pour le SDK que les sites utilisent déjà pour créer des versions Instant Articles de leurs articles.

En substance, une fois que la version Instant Articles d’une publication a été générée, l’extension traduit le code de celle-ci en AMP et en Apple News.

Cela permet aux sites d’actualité de gagner du temps, en ne créant que la version Instant Articles, au lieu de créer trois versions différentes du même contenu, pour les trois formats proposés par Facebook, Google et Apple.

Un argument de plus pour les éditeurs

« Le SDK transforme les balises utilisées par les éditeurs pour créer des Instant Articles afin de générer du code pour les autres formats », explique Piyush Mangalick, Partner Engineering Director chez Facebook.

Le numéro un des réseaux sociaux est conscient que publier sur plusieurs plateformes peut requérir beaucoup de ressources. Mais avec cette fonctionnalité, il espère également encourager plus d’éditeurs à utiliser son format, puisque celui-ci permet de publier sur les deux autres.

Alors que Google AMP connait un certain succès (il y a déjà 2 milliards de pages AMP), Facebook a du mal à retenir les grands médias qui utilisent Instant Articles car les revenus générés par le format ne seraient parfois pas suffisants.

En revanche, pour le moment, seul le format AMP de Google est supporté. Le support d’Apple News arrivera dans quelques semaines, d’après un communiqué de Facebook.