Google veut faciliter les mises à jour d’un composant essentiel d’Android

L’un des avantages d’iOS par rapport à Android est que le système d’exploitation mobile d’Apple est, de très loin, moins fragmenté que celui de Google. Lorsqu’une mise à jour d’iOS est disponible, celle-ci est déployée très rapidement sur tous les modèles compatibles. En revanche, en ce qui concerne les appareils Android, le déploiement d’une mise à jour est plus complexe puisque le processus dépend de plusieurs acteurs, dont Google, les fabricants de smartphones, mais aussi les entreprises qui fabriquent les composants pour ces smartphones.

De ce fait, à moins que vous utilisiez un smartphone de la gamme Pixel de Google, les mises à jour d’Android prennent du temps avant d’arriver. Néanmoins, ces dernières années, Google n’a cessé de trouver des moyens de réduire la fragmentation de son système d’exploitation, et pour déployer certaines mises à jour plus rapidement.

Par exemple, avec le projet Treble, Google a imaginé une nouvelle architecture d’Android qui réduit l’interdépendance entre les différents acteurs impliqués dans le déploiement des mises à jour, afin que le processus puisse être plus rapide. Et avec le projet Mainline, certaines mises à jour sont prises en charge par le Play Store, afin d’en faciliter le déploiement.

« Project Mainline nous permet de mettre à jour les principaux composants du système d’exploitation d’une manière similaire à la façon dont nous mettons à jour les applications : via Google Play. Avec cette approche, nous pouvons fournir des composants AOSP sélectionnés plus rapidement et pour une période plus longue – sans avoir besoin d’une mise à jour OTA complète de la part du fabricant de votre téléphone », peut-on lire dans un billet de Google.

Android Runtime, bientôt mis à jour par Google Play ?

Ces améliorations du système du processus de mise à jour ne sont pas visibles pour l’utilisateur lambda, mais elles contribuent à faire d’Android un meilleur OS. Et avec Android 12, qui sortira l’année prochaine, Google devrait continuer sur sa lancée.

Bien qu’on soit encore presque à un an de la sortie officielle de cette mouture de l’OS, des rumeurs circulent déjà à propos de celle-ci. Et récemment, nous avons appris via un article de XDA que Google pourrait bientôt inclure Android Runtime parmi les parties d’Android qui seront mises à jour via le projet Mainline (donc les mises à jour seront prises en charge par Google, mais plus par les constructeurs).

Dans un document du projet Android Open Source, un employé de Google aurait indiqué qu’avec Android S, Android Runtime devient un module qui peut être mis à jour via le projet Mainline.

Il s’agit d’un changement qui aura un impact positif sur le long terme, car Android Runtime est un composant essentiel du système d’exploitation Android. En substance, Android Runtime ou ART se charge de la traduction du bytecode des applications en instructions natives qui peuvent ensuite être exécutées par l’appareil. ART a un impact sur les performances ainsi que sur l’autonomie.