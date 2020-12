Google veut rassurer les entreprises qui utilisent des smartphones Android

Pour les grandes entreprises, Google propose déjà un programme appelé « Android pour les entreprises » qui permet à une organisation de gérer sa flotte ainsi que la sécurité des données sur les appareils distribués aux employés. Mais cette solution a été conçue pour les organisations d’une certaine taille, et non pour les PME.

Or, le problème est que, comme les grandes entreprises, les PME sont également ciblées par les cybercriminels. Aussi, pour celles-ci, Google vient de lancer un nouveau programme appelé Android Enterprise Essentials. En substance, il s’agit d’une version d’Android Entreprise pour les PME qui est plus adaptée à leurs budgets et à leurs besoins.

Une offre sur mesure pour les petites et moyennes entreprises

En effet, Android Enterprise Essentials a un coût moins élevé et est également plus simple à déployer. « Nous avons tiré parti de notre expérience en matière de création d’outils de gestion et de sécurité des appareils Android Enterprise pour les plus grandes organisations du monde, et avons transformé cette fonctionnalité en un ensemble critique de fonctionnalités par défaut conçu pour les entreprises ayant des besoins plus simples et des budgets plus modestes », explique James Nugent, product manager.

Par exemple, sur les smartphones dotés d’Android Entreprise Essentials, l’utilisation d’un code de déverrouillage est obligatoire, afin que les données professionnelles ne puissent pas fuiter en cas de perte d’un appareil. L’utilisation de la protection contre les malwares, via Google Play Protect est aussi obligatoire, et les utilisateurs ne pourront pas télécharger d’apps provenant d’autres sources que le Play Store.

D’autre part, les PME auront la possibilité de faire supprimer toutes les données stockées sur un appareil si celui-ci est perdu ou volé. Ces trois fonctionnalités sont installées automatiquement. Les entreprises n’ont donc qu’à acheter les smartphones, sans avoir à faire de configurations particulières.

Un mécanisme moins coûteux et plus facile à mettre en place

Google indique que si Android Entreprise Essentials est idéal pour les PME, le nouveau programme a également sa place chez les grandes organisations, pour les appareils qui n’ont pas besoin d’une protection avancée. Dans un premier temps, Google proposera ce nouveau programme avec des revendeurs américains et britanniques. Cependant, l’objectif de la firme de Mountain View est de lancer celui-ci mondialement en 2021.

En tout cas, Google fait cette annonce à un moment où de plus en plus de petites entreprises doivent opérer une transformation numérique afin de faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19. Et grâce à ce programme, ces entreprises pourront profiter d’une offre adaptée à leurs besoins et à leurs budgets si elles utilisent une flotte de smartphones Android.

« De nombreuses petites et moyennes entreprises estiment que, du fait qu’elles sont plus petites, leur risque de sécurité est également relativement faible. Mais ce n’est pas toujours le cas. Certaines petites et moyennes entreprises craignent également que la sécurité mobile nécessite un investissement important et complexe, peut-être au-delà de leur budget ou de leur expertise », indique James Nugent.