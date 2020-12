Google vient de licencier Timnit Gebru, une de ses plus importantes chercheuses en IA

C’est une affaire qui tombe très mal pour Google. L’entreprise a décidé de licencier Timnit Gebru, une de ses meilleures chercheuses en intelligence artificielle, qui était notamment spécialiste des questions éthiques liées à l’IA. Elle a mis en lumière par le passé les nombreuses limites des technologies de reconnaissance faciale.

Tout a commencé à la suite d’un e-mail envoyé par la scientifique sur la liste de diffusion interne « Brain Women and Allies ». Elle y exprimait sa frustration de voir ses managers lui demander de retirer un document de recherche qu’elle venait de publier. Selon elle l’entreprise ne la respecte pas assez alors qu’elle est reconnu unanimement par les journalistes, les gouvernements et les autres chercheurs. Suite à ce mail, Timnit Gebru explique à ses responsables que certaines conditions devraient désormais être remplies pour qu’elle puisse rester dans l’entreprise, sinon elle réfléchirait à la quitter.

200 employés de Google demandent des explications

Ses supérieurs expliquent qu’elles ne pourront pas être remplies et disent alors accepter sa démission. Sauf que l’intéressée nie avoir démissionné. Sur Twitter, elle a indiqué qu’il s’agit plutôt d’un licenciement et que la décision vient du chef de l’IA chez Google, Jeff Dean.

Ce dernier a justement envoyé un courriel pour expliquer aux employés les raisons de ce licenciement :

Timnit a co-écrit un article avec quatre collègues de Google ainsi qu’avec des collaborateurs externes qui devaient passer par notre processus de révision (comme c’est le cas pour tous les articles soumis en externe). Malheureusement, ce document n’a été partagé qu’avec un préavis d’un jour avant sa date limite – nous avons besoin de deux semaines pour ce type de révision (…) Une équipe interfonctionnelle a ensuite examiné l’article dans le cadre de notre processus régulier et les auteurs ont été informés qu’il ne respectait pas nos standards de publication et ont reçu des commentaires sur les raisons … Nous reconnaissons que les auteurs ont été extrêmement déçus de la décision que Megan et moi avons finalement fait, d’autant plus qu’ils avaient déjà soumis l’article.

Cela n’a pas suffit pour calmer la colère de nombreux salariés de Google. Ainsi le compte Twitter de Google Walkout, qui regroupe des employés actuels et anciens de la firme de Mountain View a soutenu la chercheuse : « Dr. Gebru est une scientifique novatrice qui effectue certains des travaux les plus importants pour garantir une IA juste et responsable et pour créer un domaine de recherche sur l’IA accueillant et diversifié ».

Plus de 200 employés demandent par ailleurs à l’entreprise des explications à leurs dirigeants et l’idée défendue est qu’il s’agirait d’une « censure de recherche sans précédent ».

Cette polémique intervient dans un contexte social assez tendu chez Google. Cette semaine, la National Labour Relations Board (NRLB), l’agence fédérale chargée d’enquêter sur les pratiques illégales, a accusé la compagnie d’avoir espionné illégalement quatre de ses employés avant de les licencier.