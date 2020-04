Google Watchlist se dote d’une fonctionnalité pour gérer ses films et ses séries

Depuis fin 2019, Google permet aux utilisateurs américains d’ajouter des films et des séries dans une Watchlist directement depuis le moteur de recherche. Avec celle-ci, les utilisateurs peuvent enregistrer des contenus à leur liste, mais aussi préciser s’ils ont déjà vu le contenu en question ou de voir ce dernier dans le cas où il est sur YouTube (en version payante). S’ils indiquent qu’ils ont déjà visionné un contenu, il sera supprimé de leur Watchlist.

Logiquement, Google propose des recommandations personnalisées basées sur les choix de l’utilisateur.

Google met à jour sa Watchlist

Google a annoncé une amélioration de sa fonctionnalité. Destinée à Google Search, elle offre la possibilité d’obtenir des suggestions personnalisées directement avec la requête « What to watch » (« Que regarder »). Les résultats de recherche sont basés sur vos goûts et peuvent être filtrés par type, genre, prix ou fournisseur (Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou autre).

Désormais, la Watchlist est accessible via un deuxième onglet qui apparaît directement en haut de la section « What to watch ». L’onglet de gauche vous donne accès la recherche et celui de droit à la totalité des contenus vidéo que vous avez enregistrés au préalable.

Disponible sur les smartphones, cette fonctionnalité n’a pas encore été déployée en France. Aucune confirmation ou date de sortie n’ont été annoncées par Google pour l’instant. Toutefois, il ne serait pas étonnant que la firme travaille à son développement à l’international afin de toucher plus d’utilisateurs

Google a profité de cette nouveauté pour annoncer une mise à jour de l’écran d’accueil d’Android TV. Désormais, ce dernier mettra en avant les informations et les actualités sur le coronavirus par le biais de vidéos des autorités. Cette nouveauté concerne l’affichage des nouvelles rubriques COVID-19 News et Stay Home #WithMe. Cette dernière invite les utilisateurs à visionner des films gratuits et soutenus par la publicité sur YouTube.