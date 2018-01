CES 2018 : GoPro Fusion 360° et OverCapture, du recadrage post-capture dans tous les sens

Malgré des difficultés à convaincre sur le marché des drones (que la marque a préféré abandonner), GoPro innove sur son champ d’action principal et présente la Fusion, sa première caméra d’action à 360°, accompagnée d’un applicatif de retouche et recadrage post-capture très intéressant En immersion totale Qu’importe la position et l’usage, la caméra Fusion permet

Malgré des difficultés à convaincre sur le marché des drones (que la marque a préféré abandonner), GoPro innove sur son champ d’action principal et présente la Fusion, sa première caméra d’action à 360°, accompagnée d’un applicatif de retouche et recadrage post-capture très intéressant

En immersion totale

Qu’importe la position et l’usage, la caméra Fusion permet de la capture vidéo en 360° absolue. Équipée de 2 capteurs d’un angle d’ouverture de 180° positionnés dos-à-dos, la Fusion enregistre des vidéos en 5,2 K ! Sa conception apporte une polyvalence inédite, qui offrira également de nouvelles possibilité de captures.

Pour un rendu visuel impeccable, la Fusion dispose également d’une technologie de stabilisation optique de l’image, que GoPro qualifie « d’aussi performante qu’une poignée gimbal« . Ainsi, la jonction entre les deux images capturées respectivement par chacune des deux caméras devrait être imperceptible, même en condition de mouvement.

Une capture pour de multiples possibilités

Deuxième innovation accompagnant les capacités de la caméra, l’applicatif Mobile OverCapture . Déjà disponible sur l’app GoPro sur iOS (et le mois prochain sur Android), qui permet de retravailler les contenus en post-capture.

Techniquement, il sera possible de « refilmer » à volonté la vidéo à 360° d’origine, en recadrant la vidéo, paramétrée à partir de la perspective et du zoom voulu. Elle est même capable de faire du tracking manuel en naviguant dans la vidéo 360° en inclinant son smartphone, et de mémoriser le cadrage progressif pour en faire une nouvelle vidéo. Quant à la vidéo en 360°, elle sera exportable sur des plateformes prenant en charge ce type de contenu (YouTube et Facebook en sont déjà capable). L’application prend en charge l’intégralité de la retouche et du montage, puis du partage sur les réseaux sociaux.

Affichée au prix de 749.99€, la Fusion a déjà reçu le prix de l’innovation du CES 2018 dans la catégorie de l’imagerie digitale, remarquée pour son intuitivité et ses performances remarquables.