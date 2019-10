GoPro HERO8 Black : la nouvelle caméra d’action par excellence

En apparence, la GoPro HERO8 Black n’est qu’une caméra d’action parmi tant d’autres, elle embarque les mêmes batteries que ses prédécesseurs les HERO5, 6 et 7. De plus la HERO8 Black dispose du même capteur 1/2.3’’ de 12 mégapixels, mais également du même processeur GP1 des modèles 6 et 7.

Cependant, GoPro présente sa HERO8 Black comme la plus importante mise à niveau depuis la Hero 5. En effet, si l’on s’approche un peu plus de ce produit, on se rend compte qu’en termes de détails la HERO8 Black est bel et bien un tout nouveau modèle.

Depuis la HERO5 Black, l’écran est intégré, et le corps de la caméra est complètement étanche. Toutefois, la HERO8 Black se démarque en supprimant la boîte de fixation, en l’intégrant directement en un seul bloc. De plus, les broches de fixation sont désormais rétractables, ce qui permet à la GoPro de prendre encore moins de place et donc d’être transportable toujours plus facilement (c’est son but premier).

En plus d’opter pour des matériaux bien plus résistants, qui permettent de rendre le boîtier plus solide, la HERO8 Black a choisi d’installer non pas deux, mais une trappe qui permet d’accéder à la batterie et aux ports par un seul accès. Cette décision permet surtout de rendre cette GoPro bien plus fiable en termes d’étanchéité.

Si la GoPro HERO8 propose exactement les mêmes caractéristiques que les précédentes en termes d’ouverture d’angle, le fabricant a tout de même revu les défauts optiques présents sur la 6 ou la 7. La lentille est désormais bien mieux intégrée dans le boîtier, tout en optant pour un verre bien plus résistant. Ce verre est tellement résistant, que GoPro a pris la décision de ne plus rendre la protection amovible. À vous de voir si vous voulez tester sa résistance en faisant chuter votre HERO8 Black. Comme à son habitude, GoPro propose une caméra étanche jusqu’à 10 mètres de profondeur sans caisson supplémentaire. Cela signifie que cette nouvelle GoPro est apte pour n’importe qu’elle activité maritime, sauf la plongée.

Des capacités de stabilisation impressionnantes

Lors du lancement de la HERO7 Black, GoPro a frappé un grand coup avec la présentation de HyperSmooth 1.0, sa technologie de stabilisation électronique. Avec l’annonce de cette HERO8 Black, GoPro présente HyperSmooth 2.0, la même technologie agrémentée de plusieurs améliorations en interne comme de nouveaux algorithmes capables de stabiliser encore plus de situations du quotidien.

La vidéo sur le site met en action HyperSmooth 2.0. On peut voir qu’en cas d’utilisation de la GoPro sur un véhicule, le résultat est bluffant. Les résultats présentés sont tellement positifs qu’il est désormais possible de filmer en plein footing, à bout de bras, et obtenir une séquence plutôt stable. De plus, le rendu sera en Full HD, mais surtout en 4K.

Qu’en est-il de la partie logicielle ?

En ce qui concerne le logiciel, l’interface a été remaniée pour s’adresser à tous types d’utilisateurs. En effet, GoPro met de côté les termes complexes de l’audiovisuel pour faire place à une interface simplifiée, à la portée de tous. GoPro propose également plusieurs presets : Standard, Activité, Cinéma, ou encore Ralenti, et bien d’autres. Il est également possible de créer ses propres presets et de les enregistrer.

Comme on l’a évoqué, GoPro met l’accent sur la simplicité d’utilisation de sa nouvelle caméra d’action, elle utilise plusieurs pictogrammes très clairs pour communiquer avec l’utilisateur. La GoPro HERO8 Black intègre plusieurs rendus : Superview l’ultra grand-angle (16 mm), Large (16-34 mm), Linéaire sans déformations (19-39 mm) et Etroit (27 mm).

Extensions disponibles

Si pour la première fois dans son histoire GoPro abandonne son boîtier en plastique, la dernière HERO8 Black propose un boîtier bien plus pratique en termes de fixations. En effet, GoPro présente désormais trois modules :

Module médias

Profitez d’un micro tubulaire de qualité supérieure, de ports de sortie micro 3,5 mm et HDMI, ainsi que de deux supports pour accessoires. Ce module est disponible à 79,99 euros.

Module d’affichage

Écran rabattable pour vous permettre de cadrer vos prises de vue et de vloger comme vous l’entendez. Ce module est disponible à 79,99 euros.

Module d’éclairage

Profitez d’un éclairage LED puissant avec votre HERO8 Black en utilisant ce module seul ou monté sur une fixation GoPro. Ce module est disponible à 49,99 euros.

Récapitulatif

Bien plus performante, avec une stabilisation résistante à toute épreuve, un boîtier plus solide comprenant une étanchéité supérieure, la GoPro HERO8 Black se présente comme un tournant majeur pour la marque. Le fait de laisser tomber son boîtier en plastique, d’intégrer les fixations dans un seul bloc, et de présenter ces nouveaux modules, montre bien les nouvelles ambitions du constructeur de caméras d’action.

La HERO8 Black est lancée à 429,99 euros, et est dès à présent disponible en précommande sur le site. Elle sera présente en magasins à partir du 24 octobre prochain.