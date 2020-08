GoPro lance un site de live streaming pour diffuser ses exploits en direct

Diffuser ses exploits et ses gamelles en direct en se filmant avec sa GoPro ? C’était déjà possible depuis quelque temps, mais uniquement sur YouTube Live, Facebook Live, et (pour les utilisateurs d’iOS seulement) sur Twitch.

Mais le leader de la caméra d’action veut en offrir plus à ses abonnés et vient pour cela de lancer un nouveau service sous la forme d’une section dédiée de son site qui hébergera les vidéos en direct des utilisateurs.

GoPro propose désormais un service de streaming en direct de haute qualité, permettant aux abonnés de GoPro Plus de diffuser en toute simplicité un flux en direct depuis leur caméra GoPro vers GoPro.com.

Diffuser ses exploits en direct et utiliser une GoPro comme webcam

« Nous sommes très heureux de pouvoir offrir un service de streaming en direct simplifié et de haute qualité aux abonnés de GoPro Plus », a déclaré Nicholas Woodman, fondateur et directeur général de GoPro. « Les abonnés de GoPro Plus peuvent désormais diffuser en direct depuis leur caméra GoPro vers leur compte sur GoPro.com, envoyer par SMS le lien de diffusion en direct à leur famille et à leurs amis, et boum… ils sont en direct. Nous nous sommes engagés à offrir une valeur ajoutée exceptionnelle aux plus de 400 000 abonnés de GoPro Plus, et d’autres avantages intéressants sont prévus dans le courant de l’année ».

La diffusion vidéo en direct et en haute définition sur GoPro.com est disponible pour les caméras HERO8 Black, HERO7 Black et MAX. Cependant il n’est accessible qu’aux titulaires d’un abonnement GoPro Plus, qui inclut par ailleurs le stockage illimité sur le cloud des images GoPro dans leur qualité d’origine, le remplacement des caméras sur simple demande, ainsi que des avantages tarifaires sur divers accessoires. Un abonnement qui est facturé 4,17 euros par mois.

GoPro profite également de l’occasion pour publier un nouveau firmware pour HERO8 Black qui inclut la prise en charge officielle des webcams pour macOS. Le support Windows pour la webcam GoPro est également disponible en version bêta sur le site GoPro.