Grâce à l’iPhone SE, Apple attire beaucoup d’anciens utilisateurs d’Android

Normalement, Apple ne présente de nouveaux iPhone qu’au mois de septembre. Mais cette année est assez particulière puisque la firme de Cupertino a décidé de lancer, au premier semestre, l’iPhone SE 2020, qui est un smartphone compact et abordable. Ce modèle a un petit écran, et une fiche technique plutôt modeste. Cependant, l’iPhone SE 2020 a le même processeur A13 que l’iPhone 11, ce qui permet à celui-ci d’avoir de très bonnes performances.

Au mois de mai, Tim Cook avait expliqué que cette formule (un prix abordable, mais un processeur ultra performant) devrait intéresser de nombreux utilisateurs d’Android. Et aujourd’hui, nous avons des données qui montrent qu’effectivement, grâce à l’iPhone SE 2020, Apple a pu séduire des utilisateurs du système d’exploitation de Google.

Un petit succès en attendant l’iPhone 12 ?

Ces données proviennent d’un rapport de Counterpoint Research relayé par le site 9to5Mac. Il s’agit d’un rapport sur les ventes de smartphones aux USA au second trimestre 2020. Comme un peu partout dans le monde, les ventes en baissé durant ce trimestre, et en particulier au mois d’avril. Cependant, ce rapport inclut des commentaires positifs concernant l’iPhone SE 2020. « Les volumes d’Apple ont augmenté au cours du trimestre et ont été particulièrement aidés par les volumes d’iPhone SE. Ce n’était pas un lancement typique d’Apple avec une grande fanfare et un événement de lancement au théâtre Steve Jobs, qui comprend normalement également une campagne publicitaire télévisée. Cependant, l’appareil a réussi et s’est vendu au-dessus des attentes dans les canaux postpayés et prépayés », indique Jeff Fieldhack, directeur de recherche pour l’Amérique du Nord. Et d’après celui-ci, 30 % des personnes qui ont acheté un iPhone SE 2020 étaient d’anciens utilisateurs de l’iPhone 6S ou de modèles plus anciens. Et 26 % étaient des personnes qui ont décidé de basculer d’Android vers iOS. Ce taux (le pourcentage d’anciens utilisateurs d’Android) serait plus élevé que la normale.

L’autre bonne nouvelle pour Apple, c’est que visiblement, le lancement de l’iPhone SE 2020 ne devrait pas impacter sur les ventes des iPhone 5G qui seront présentés en septembre. En effet, l’iPhone SE 2020 ciblerait un public tout à fait différent : des personnes qui achètent en fonction du prix, pour lesquelles la 5G n’est pas importante, et pour lesquelles le petit écran ne pose pas de problème.