Tim Cook assure que l’iPhone SE est plus rapide que le plus rapide des smartphones Android

Il y a deux semaines, Apple présentait le nouvel iPhone SE 2020. Comme son prédécesseur lancé en 2016, cet appareil est un smartphone compact, mais aussi abordable. Si le prix est moins élevé par rapport à celui d’un iPhone 11 ou d’un iPhone 11 Pro, c’est parce que l’iPhone SE 2020 a une fiche technique plus modeste. Cependant, comme les iPhone lancés par Apple en septembre 2019, le nouvel iPhone SE est équipé d’une puce A13 Bionic.

Et visiblement, c’est sur ce composant qu’Apple veut miser pour différencier l’iPhone SE des autres smartphones milieu de gamme proposé par les fabricants d’appareils sous Android, comme Xiaomi ou Samsung.

Un composant qui fait toute la différence ?

Comme le rapporte le site 9to5Mac, lors de l’annonce des résultats trimestriels de la firme de Cupertino, Tim Cook a été interrogé sur les prévisions pour les ventes de l’iPhone SE 2020 dans des régions spécifiques. Et le patron d’Apple a répondu qu’il s’attend à ce que l’iPhone SE 2020 se vende bien dans toutes les zones géographiques, mais que l’appareil devrait encore mieux se vendre dans les pays où les revenus médians sont moins élevés. Tim Cook s’attendrait aussi à ce que l’iPhone SE 2020 convainc de nombreux utilisateurs d’Android à basculer vers iOS. Pourquoi ? « C’est une offre incroyable. C’est le moteur de nos meilleurs téléphones, dans un package très abordable, et c’est plus rapide que les téléphones Android les plus rapides. C’est une valeur exceptionnelle », a-t-il déclaré.

Il y a quelques jours, nous relations également l’avis d’un média spécialisé dans les smartphones Android qui admettait que l’iPhone SE 2020 est plus performant que des modèles Android haut de gamme, grâce à la puce A13 Bionic.

Mais bien entendu, si le milieu de gamme d’Apple a le même processeur que les iPhone premium, l’appareil a de nombreuses lacunes sur d’autres domaines. Par exemple, alors que la plupart des smartphones milieu de gamme ont plusieurs caméras sur le dos, l’iPhone SE 2020 n’en a qu’une. De plus, ce modèle a un design un peu à l’ancienne, et son écran est un LCD alors que des modèles vendus au même prix utilisent déjà la technologie OLED.