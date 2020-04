Grâce à son partenariat avec TikTok, les ventes de Levi’s sont en hausse

Voici désormais plus d’un mois que la plupart des pays du monde ont opté pour la mise en quarantaine de leurs populations. S’il s’agit de la seule solution efficace pour endiguer le virus, plusieurs effets secondaires ont largement impacté l’économie de nombreux marchés. GoPro par exemple a du licencier environs 200 de ses employés pour sauver l’entreprise.

Depuis le début du confinement, les boutiques physiques sont également fermées et inaccessibles au public. C’est pourquoi les commerçants doivent redoubler d’efforts et d’imagination pour continuer à vendre leurs produits. Levi’s, l’un des piliers de l’industrie textile mondiale, vient de signer un partenariat publicitaire avec l’étoile montante des réseaux sociaux : TikTok.

Ce n’est pas un hasard si Levi’s a choisi cette plateforme sociale pour relancer son activité en cette période de crise sanitaire. En effet, TikTok l’application développée par le géant chinois Bytedance est l’une des révélations de ce confinement. Si elle était déjà très populaire avant, la quarantaine a littéralement propulsé l’application en l’ouvrant notamment à un public plus large.

Depuis peu, TikTok propose la fonctionnalité « Shop Now », Levi’s est l’une des premières marques à tester cette option et constate une forte mobilisation ainsi qu’une large hausse du trafic sur son site marchand dès la mise en place de « Shop Now ».

Comme Instagram, TikTok possède désormais ses influenceurs et Levi’s a choisi de s’associer avec quelques-uns d’entre eux comme Callen Schaub, Cosette Rinab, Gabby Morrison ou encore Everett Williams. Ces collaborations ont été mise en place avant la quarantaine, cependant a choisi de les lancer pendant cette période de confinement.

Suite à ce partenariat publicitaire et aux collaborations mises en place, Levi’s a déclaré que le nombre de vues sur ses produits dans la rubrique « Future Finish » a doublé. Levi’s est loin d’être en novice en termes de réseaux sociaux, la marque américaine a déjà effectué de nombreuses collaborations avec Snapchat, Instagram, ou encore Pinterest. Pourtant, c’est désormais TikTok qui a séduit l’enseigne américaine. Il faut dire que l’évolution du réseau social est fulgurante.

Alors qu’en novembre 2018, TikTok comptait déjà 680 millions d’utilisateurs, le réseau social en compte à ce jour plus de 800 millions. Sur TikTok le public majoritaire a entre 16 et 24 ans.