Gran Turismo Sport : Monza en approche, nouvelles voitures et nouveaux défis GT League

Dès demain, Sony va proposer une nouvelle mise à jour pour Gran Turismo Sport, apportant notamment 10 nouveaux bolides, le tracé de Monza et de nouveaux défis pour le mode GT League.

Gran Turismo Sport s’étoffe encore un peu

Lancé dans le courant du mois d’octobre, Gran Turismo Sport a connu un démarrage difficile, la faute à une orientation online trop poussée, laissant un peu (trop) le joueur solitaire sur le bas côté de la piste. Rapidement, Polyphony Digital a réparé son erreur, en proposant en décembre une mise à jour gratuite apportant un mode solo complet baptisé GT League. La dernière mise à jour en date a également pris le soin d’ajouter quelques véhicules.

Aujourd’hui, PlayStation n’est pas peu fier d’annoncer l’arrivée imminente d’une nouvelle mise à jour, la version 1.11, qui va apporter à nouveau une belle dose de contenu pour Gran Turismo Sport, et tout cela, gratuitement. Ainsi, la future update du jeu permettra de profiter de quatre nouvelles courses GT League, avec notamment un défi spécial F150 Raptor, un Meeting J-Sports, une course d’endurance GT3 sans oublier la Festa Cavallino, qui met en concurrence les Ferrari du jeu sur trois circuits.

Le nouveau patch va également gonfler le garage du jeu, avec pas moins de 10 nouvelles voitures dont la Toyota Supra RZ, la Toyota 2000GT, la FT-A, la Jaguar XJ13, la McLaren F1, les Ferrari 512 BB et 330 P4, la Ford GT, la Lamborghini Diablo GT, sans oublier l’incontournable Dodge Viper GTS.

Mais ce n’est pas tout ! En effet, la nouvelle mise à jour va également ajouter un tout nouveau circuit, à savoir l’incontournable Monza. Le temple de la vitesse sera enfin présent dans le jeu, et disponible en deux variantes (avec et sans chicane). A cela s’ajoutent également diverses nouvelles variantes pour le tracé de Lago Maggiore. Sony promet également d’autres améliorations et correction, afin de profiter d’un « Gran Turismo Sport en constante évolution« . Selon toute vraisemblance, une future mise à jour devrait également permettre de pouvoir rouler sous la pluie, avec des conditions météorologiques qui devraient s’appliquer sur certains tracés. Vivement.