Quand les grands méchants du cinéma se mettent au service de Greenpeace

Greenpeace a réuni une équipe de méchants pour sensibiliser le grand public sur l’impact de la consommation de viande sur la planète.

Une ligue pour détruire le monde

Après Games of Thrones en 2015 et Les Simpsons en 2016, Greenpeace France, en collaboration avec l’agence 84.PARIS, lance une nouvelle campagne sur fond de pop culture pour sensibiliser sur les problèmes environnementaux.

Pour sa prise de parole de fin d’année, l’ONG a « recruté » les méchants les plus badass du cinéma hollywoodien : Voldemort, le Joker, Predator et Dark Vador, entre autres. Ces grandes figures composent l’équipe d’« EvilLeague » pour une vidéo qui va servir à promouvoir les prochaines campagnes de sensibilisations de Greenpeace. Elles aborderont les enjeux et les problématiques liés à la surexploitation animale et à la surconsommation de viande. Ces facteurs, du point de vue sanitaire, sont possiblement génératrices de catastrophes environnementales.

Si cet GreenPeace en a fait son cheval de bataille, c’est que la France est pays amateur de viande et l’ONG avance alors sur un terrain incertain. Elle doit donc faire attention à pas brusquer sa cible, le but de la campagne étant de sensibiliser les gens sans les mettre en porte-à-faux.

Sensibiliser plutôt que critiquer

En temps normal, Greenpeace opte pour une méthode plutôt directe pour faire passer ses messages. Cette fois-ci, l’ONG joue la carte de la mesure via des codes de la pop culture détournés.

Un exemple concret concerne l’élevage bovin industriel, responsable d’environ 14% de des émissions de gaz à effet de serre. Cette information, méconnue du grand public, est transmise avec un peu d’humour et de légèreté grâce au spot publicitaire Evil League : dans cette vidéo, les grands méchants du cinéma projettent de détruire le monde grâce à l’élevage bovin.

Proposer de nouvelles solutions

En complément de la campagne publicitaire, Greenpeace avance aussi des solutions pouvant aider la planète à faire face à ce problème environnemental. Opter pour un régime végétalien, végétarien ou encore privilégier les alternatives végétales plutôt que les protéines animales sont par exemple des gestes écologiquement responsables. La production écologique sans antibiotique ni OGM est aussi une solution sur le long terme.

En tout cas, cette campagne surprenante de la part de Green Peace permet de faire passer un message de prise de conscience générale sans forcément chercher à choquer.