Green Arrow & The Canaries : la série serait-elle condamnée ?

Et si l’Arrowverse était en train de traverse de sérieuses turbulences ? Il y a bien sûr eu les problèmes avec l’actrice phare de Batwoman qui a quitté le show à la fin de la saison 1. Un acteur majeur de la série The Flash qui s’est fait virer pour d’anciens messages racistes et misogynes. Désormais, c’est une future série Green Arrow & The Canaries, qui semble aussi avoir de sérieux problèmes. On fait le point.

Green Arrow & The Canaries, une série toujours pas commandée

Au début de l’année 2020, on a pu découvrir la fin de la série The Arrow. Mais, la relève devait déjà être assurée, avec la fille du personnage principal reprenant le flambeau aux côtés de Laurel Lance et Dinah Drake. Un casting 100 % féminin qui est annoncé depuis plusieurs mois et dont le pilote a déjà été diffusé au sein de la série Arrow. Mais, alors que la décision devait initialement être connue fin mai, la série n’a toujours pas été commandée. Bien entendu, la situation sanitaire a quelque peu bouleversé les choses alors que la majorité des séries de l’Arrowverse sont décalées.

Mais, si les fans attendent surtout Green Arrow & The Canaries, c’est pour avoir des réponses à certains pans de l’histoire laissés en plan, notamment le retour de Black Canary ou l’enlèvement du frère de Mia Le producteur d’Arrow, Marc Guggenheim s’est toutefois voulu rassurant sur ces informations, que les fans pourront avoir à un moment ou un autre. Ainsi, il a annoncé que les fans sauraient la réponse, que cela soit à travers les autres programmes de l’Arrowverse ou encore à travers un comic book spécial.

Lorsque l’on évoque une période du temps différente, dans ce cas l’année 2040, la seule série qui puisse correspondre à cette situation est Legends of Tomorrow, mais cela n’est pas non plus évident puisque les deux séries ont des styles très différentes. Le personnage de Sara permet de faire le lien entre les deux histoires.

En attendant désormais de savoir ce que va décider la CW…