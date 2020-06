Arrowverse : finalement, il n’y aura pas de nouvelle actrice pour jouer Batwoman

Récemment, on apprenait la très mauvaise nouvelle pour la CW et sa dernière série Batwoman. L’actrice principale, Ruby Rose a préféré jeter l’éponge à l’issue de la première saison. Une décision inattendue et pas vraiment de bon augure pour les fans qui s’étaient attachés à l’actrice, dans ce show plus sombre mais aussi plus engagé que la majorité de l’Arrowverse. Dans un premier temps, la volonté de la CW semblait être d’organiser un nouveau casting, afin de trouver une nouvelle Batwoman à même de la remplacer à l’écran. Une solution qui aurait bien sûr posé des problèmes de crédibilité pour la série. Mais difficile d’imaginer une série sans le personnage éponyme à l’écran. C’est pourtant le défi auquel le show Batwoman pourrait s’attaquer à partir de la deuxième saison.

Batwoman, une direction différente pour la série

Si on ne rentrera pas dans les détails de la première saison pour ceux qui ne seraient pas à jour, le programme semblait prendre une dimension toujours plus sombre, notamment en raison de l’évolution d’Alice, la sœur de l’héroïne. Kate Kane (Ruby Rose) se retrouvait forcée de la suivre dans les ténèbres. Mais, son départ rebat les cartes. Et la volonté de la CW serait donc tout simplement de faire disparaître le personnage de Kate Kane. Cela veut donc dire qu’il n’y aura pas de nouveau casting pour ce rôle en particulier, mais pour un autre. En effet, la presse américaine a découvert une fiche de casting pour le moins surprenante (et désormais disparue). On pouvait y lire la description suivante pour un personnage nommé Ryan Wilder (vraisemblablement un pseudonyme).

Elle est sympathique, désordonnée, un peu maladroite et indomptée. Elle n’a rien à voir avec Kate Kane, la femme qui portait la combinaison avant elle. N’ayant personne dans sa vie pour la garder sur la bonne voie, Ryan a passé des années en tant que toxicomane, en évitant le GCPD (ndlr : la police) et en dissimulant sa douleur par de mauvaises habitudes. Une fille qui volerait du lait pour un chat de ruelle et pourrait également vous tuer à mains nues, Ryan est le type de combattant le plus dangereux : hautement qualifié et follement indiscipliné. Une lesbienne qui s’assume. Sportive Brute. Passionnée. Faillible.

En clair, on découvre déjà une transition sous la tenue de Batwoman. Reste à savoir comment cette évolution sera présentée à l’écran et quel impact cela aura sur l’arc narratif actuel. Sans lien familial avec Alice ou Batman, la situation promet d’être surprenante.