Greenland, un autre film catastrophe pour Gerard Butler

Il y a quelques mois, on vous a déjà parlé du film Greenland, le nouvel opus dans la filmographie de Gerard Butler. Dans un style que Michael Bay ne renierait pas, Ric Roman Vaughn met en scène une histoire dans laquelle des météorites s’abattent sur la planète. Gerard Butler qui incarne Jeff, le personnage principal, va tenter de rejoindre des bunkers militaires situés au Groenland, qui sont peu ou prou le seul espoir de survie de la race humaine.

Greenland a désormais une date de sortie

Pour ceux qui voudraient découvrir dans les salles obscures ce nouveau film de Gerard Butler qui s’annonce déjà (im)manquable, c’est le 12 août que cela se passera en France. Une sortie estivale qui ne devrait pas battre des records au box-office, même si ce genre de film peut rapidement rencontrer un certain succès, notamment auprès des fans de l’acteur.

A tout le moins, la bande-annonce (à découvrir ci-dessous) annonce déjà un film explosif, bourré en sensations fortes et en scènes manquant totalement de réalisme. Aux côtés de Gerard Butler, on découvre à l’affiche de Greenland : Morena Baccarin (vue dans Deadpool) ou encore Andrew Bachelor (La Baby-Sitter) et Roger Dale Floyd (Stargirl). Un casting honnête mais sans plus.

Et pour ceux qui rêvent encore de revoir Gerard Butler dans un rôle qui serait sans doute un peu plus à la mesure de son talent, mauvaise nouvelle. Il a déjà signé pour un autre long métrage avec Ric Roman Vaughn, qui semble vraiment être son réalisateur fétiche. Dans un film inspiré d’une histoire vraie, il incarnera un espion de la CIA, infiltré en Afghanistan, dont la mission et l’identité sont exposés aux yeux du monde. Dans ce projet nommé Kandahar, Gerard Butler devra s’échapper du pays et survivre face à des tueurs.