Grosse panne de Skype en Europe ce jeudi

Décidément Skype risque de fâcher ses utilisateurs avec ses pannes à répétition. Au mois de juin, l’entreprise avait souffert d’une panne mondiale ayant affecté des millions d’utilisateurs dans le monde durant quelques jours. Une nouvelle panne affectant l’Europe est en cours ce jeudi, la France étant relativement impactée.

Un grand nombre d’utilisateurs français se plaignent depuis ce matin de ne pas pouvoir se connecter ou de ne pas pouvoir envoyer de messages. En se rendant sur le site Downdetector, on peut en effet observer sur la carte que les zones les plus touchées sont l’Europe et le Japon. Microsoft n’a pas encore communiqué sur cette nouvelle panne majeure, mais il semble que la panne soit similaire à la dernière.

Skype une nouvelle fois touché par une panne majeure

Contrairement à la panne de juin, cette fois la France compte parmi les pays les plus touchés, tout comme la Belgique, le Royaume Uni et les Pays-Bas. Lors de la dernière panne, le groupe de hackers CyberTeam s’était attribué cette dernière en évoquant une attaque contre les infrastructures du géant américain, dont les serveurs étaient tombés sous le poids des requêtes d’une attaque DDoS et des reconnexions automatiques de millions d’utilisateurs simultanément.

Il faudra attendre le communiqué officiel de la messagerie pour en savoir plus. Il s’agit toutefois d’une très mauvaise nouvelle pour Microsoft, car Skype est devenu un outil incontournable dans de nombreuses entreprises, ces pannes ont donc de très importantes conséquences économiques et sur la productivité. Il n’est pas impossible que ce type de clients prennent la décision radicale de changer d’outils, afin de ne plus souffrir de tels inconvénients. Les services concurrents seront ravis de communiquer sur cette nouvelle panne afin de se proposer comme alternative à Skype.