GTA 6 – La rumeur de l’exclusivité PS5 est-elle vraiment crédible ?

Depuis quelques jours maintenant, une grosse rumeur est en train de se propager sur la toile. Et comme beaucoup trop souvent cette année, lorsqu’une grosse rumeur fait beaucoup de bruit, cela concerne forcément la next-gen ou GTA 6. Ou alors, cela concerne les deux, comme c’est le cas ici. Car oui, le prochain jeu de Rockstar est terriblement attendu par les joueurs du monde entier (qui en ont marre de passer leurs journées sur GTA V et GTA Online) et qui ont hâte de découvrir la suite.

Mais cette suite serait apparemment prévue en exclusivité temporaire sur PS5… Privant ainsi les joueurs Xbox Series X, PC et Google Stadia du prochain GTA pendant de longs mois. Mieux encore, Sony n’aurait pas hésité à débourser jusqu’à 750 millions de dollars pour cette exclusivité… Qui finira donc par arriver sur la concurrence. Tout cela est-il crédible ? Possible ? Pas vraiment.

GTA 6 – L’exclusivité la plus chère de l’histoire ?

C’est donc dans un long documentaire (juste si dessus) que l’équipe de Rockstar Mag’ revient sur cette folle rumeur et retrace l’histoire de la grande relation entre Rockstar Games et Sony. Mais également la probabilité d’une telle exclusivité, surtout à ce prix-là.

Nous nous concentrerons ici seulement sur la rumeur et non sur toutes les choses qui gravitent autour de cette dernière. Il faut savoir que le point de départ de cette rumeur provient d’un « insider » sur les forums de ResetEra, qui annonçait début août que Sony aurait déboursé plus de 750 millions de dollars pour créer un catalogue incroyable de jeux en exclusivités définitives ou temporaires sur PS5. Des jeux d’éditeurs tiers qui avaient l’habitude de sortir sur tous les supports.

Des propos confirmés par Imran Khan, l’ancien rédacteur en chef de Game Informer et désormais coanimateur sur Kinda Funny Games, qui annonçait en plein live dans son émission que Sony allait choquer les joueurs quand les différentes annonces seraient faites.

À partir de là, comme tout ce qui touche de près ou de loin GTA 6, les choses vont s’envenimer. Et d’une rumeur qui parle de plusieurs partenariats à 750 millions de dollars, nous nous retrouvons avec uniquement le deal entre Rockstar et PlayStation pour GTA 6.

Alors oui, l’exclusivité temporaire de GTA 6 n’est pas impossible. Sony semblerait réellement créer de gros partenariats assez importants, et les relations entre Sony et Rockstar ont toujours été solides. Sur les 53 jeux Rockstar sortis depuis sa création en décembre 1998, 44 sont sortis sur les consoles PlayStation. Ce qui est bien plus que les 28 jeux Xbox, 23 jeux PC ou encore 15 jeux Nintendo. De plus, Sony est l’éditeur avec lequel Rockstar a signé le plus de partenariat et d’exclusivité temporaires (ou définitives) de son histoire. Ce qui ajoute pas mal de crédits supplémentaires. D’autant plus que GTA IV (en 2008) et GTA V (en 2013) sont les seuls gros GTA qui n’ont pas été une exclusivité temporaire sur PlayStation.

En effet, GTA III fut une exclusivité temporaire de 3 ans sur la Xbox, GTA Vice City de deux ans et GTA San Andreas d’un an. Pour ce qui est de GTA Liberty City Stories, il fut une exclusivité de 10 ans sur les consoles PlayStation (PSP et PS2). Et enfin, GTA Vice City Stories est toujours à l’heure actuelle une exclusivité définitive.

De plus, Sony et Rockstar Games sont en partenariat depuis août 2013 et la sortie de GTA V. Un partenariat reconduit sur PS4 avec GTA V, prolongé sur PS4 avec Red Dead Redemption II et Red Dead Online, et qui se poursuivra sur PS5. Alors, une exclusivité temporaire de GTA 6 sur la console de Sony est loin d’être impossible. Cependant, ce ne sera certainement pas à 750 millions de dollars.

Le développement de jeux vidéo coûte de plus en plus cher. C’est un fait. Produire un jeu vidéo est plus coûteux que de produire des films comme Star Wars ou encore Avatar. Le développement de GTA V en 2013 est revenu à plus de 200 millions de dollars à Rockstar. Tandis que le développement de Red Dead Redemption II (toujours du côté de Rockstar Games) s’élèverait à 644 millions de dollars. Rajoutant également 300 millions de dépenses marketing, ce qui revient à plus de 944 millions de dollars. Ce qui permet à Red Dead Redemption II d’être le jeu vidéo ainsi que le produit de divertissement culturel le plus cher de l’histoire.

Alors, l’accord de 750 millions de dollars est totalement absurde. Il faut se rappeler que l’année dernière, Sony déboursait près de 230 millions de dollars pour l’achat d’un… Studio ! Avec Insomniac Games. Jamais Sony ne déboursera autant, même pour un GTA. Cela reviendrait à payer le développement à Rockstar, pour un jeu qui serait au final, qu’une exclusivité de quelques mois ou d’une année. Payer le développement d’un jeu, pour qu’il poursuivre son chemin sur la concurrence… Ce n’est pas vraiment le bon plan.

Quoi qu’il en soit, sur les 750 millions de dollars, on peut imaginer que Sony a réalisé de gros partenariats bien costauds. On peut d’ores et déjà parler de Bethesda puisque les deux jeux GhostWire Tokyo et Deathloop seront bien des exclusivités définitives. Ainsi, sur les 750 millions de dollars, on peut penser que GTA 6 fasse partie de la liste des jeux qui « choqueront les joueurs » au moment de l’annonce. Mais ce ne sera certainement pas le seul.

Call of Duty, FIFA, ou bien encore Fallout et The Elder Scrolls comme Sony se montre assez proche de Bethesda. La liste des jeux tiers qui pourraient être un énorme coup marketing de la part de PlayStation est assez longue. On peut d’ores et déjà oublier CD Projekt Red (CyberPunk 2066) et Ubisoft (Assassin’s Creed, FarCry, Watch Dogs) qui semblent être tous les deux en partenariat avec Microsoft.

Mais la liste reste tout de même bien assez longue pour permettre à Sony de frapper fort. Hélas, il est bien trop tôt pour en parler et confirmer quoi que ce soit pour le moment. Rendez-vous dans les prochains jours pour les nouvelles prises de paroles de Microsoft et Sony autour de la PS5 et de la Xbox Series X pour en apprendre davantage.

Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas que la Xbox Series X est attendue pour le mois de novembre 2020, tandis que la PS5 est attendue pour les fêtes de fin d’année, avec aucune possibilité de retard !