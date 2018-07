GTA Online : le contenu Nuits Blanches et Marché Noir (After Hours) est disponible

Avec GTA Online : Nuits blanches et marché noir, les joueurs peuvent faire d’un local vide de Los Santos la boîte de nuit la plus branchée de la ville pour le retour de Gay Tony.

GTA Online bouge encore (et toujours)

Malgré son côté « ancestral » dans le monde vidéoludique, le jeu étant sorti pour la première fois en novembre 2013, GTA V continue encore et toujours de faire le bonheur des joueurs, ainsi que de Rockstar Games. Une longévité qui est du notamment à l’excellent mode solo du jeu, mais également à sa section GTA Online, très souvent mise à jour par les développeurs, pour pousser les joueurs à relancer sans cesse une nouvelle partie.

Aujourd’hui, Rockstar Games annonce l’arrivée du nouveau mode Nuits Blanches et Marché Noir, qui va permettre aux joueurs de démarrer une nouvelle affaire avec l’aide du légendaire Tony Prince. « Procurez-vous un système audio, choisissez votre déco et engagez des DJ renommés pour que votre boîte de nuit soit bondée de jour comme de nuit » nous demande ainsi Rockstar Games. Evidemment, Cette dernière servira également de façade au réseau criminel le plus dense jamais vu à San Andreas.

Les joueurs sont invités à terminer des missions afin de se procurer les éléments de base pour leur boîte de nuit : barmaid et agent de sécurité, du matériel et un DJ résident. Il s’agit ensuite de faire la promo de la boîte pour augmenter la réputation et continuer de faire des profits. Rockstar Games indique qu’il est également possible d’enflammer le dancefloor pour débloquer des récompenses, siroter des bulles dans le carré VIP et passer derrière le bar pour servir des shots à ses amis. Il faut également surveiller l’arrivée de célébrités de Los Santos dans les boîtes de nuit les plus prisées, comme Jimmy Boston, Lacey Jonas et bien d’autres.

A cela s’ajoutent également l’arrivée de sept nouveaux bolides à piloter, sans oublier une nouvelle guerre des gangs, avec notamment les présidents de clubs de motards ou d’organisations qui détiennent des propriétés commerciales, qui peuvent se jeter sur des tonnes de marchandises à saisir en mode libre. Les guerres commerciales permettent de saisir des marchandises supplémentaires pour remplir les stocks de l’entrepôt de votre boîte de nuit. Premier arrivé, premier servi. A noter que les personnes qui se sont inscrites sur la liste des invités entre le 25 juin et le 4 juillet recevront un bonus de 350 000 GTA$ offert par la maison. Ils pourront également se débarrasser de leur gilet pare-balles ensanglanté pour enfiler le tout nouveau t-shirt Maisonette Los Santos.

Bref, en attendant le futur Red Dead Redemption II, lui aussi signé Rockstar Games, et attendu pour le mois d’octobre, il est sûrement grand temps de relancer ce GTA V sur lequel vous cumulez déjà de très (trop) nombreuses heures de jeu.