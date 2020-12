GTA Online proposera encore du contenu « solo » en 2021

Disponible depuis deux semaines, « Le Braquage de Cayo Perico », la nouvelle mise à jour de GTA Online est un grand succès sur PS4, Xbox One et PC. Pour rappel, cette nouvelle mise à jour est la plus grosse jamais sortie sur le service en ligne de Rockstar depuis son lancement en 2013.

Proposant un nouveau braquage inédit, la mise à jour gratuite propose également une première extension de MAP avec l’île de Cayo Perico. Un lieu paradisiaque, repère du baron de la drogue El Rubio que vous devez infiltrer pour le compte de la famille Madrazo afin de récupérer de nombreuses informations confidentielles, mais aussi un bon paquet d’argent.

La particularité de cette mise à jour est de permettre aux joueurs de réaliser l’intégralité du braquage seuls. Des missions préliminaires jusqu’au casse final, il est possible de faire tout cela seul dans une session privée sans aucun autre joueur. Une option qui a satisfait de nombreux joueurs et qui devrait revenir en 2021 avec les prochains contenus.

GTA Online – Le mode en ligne jouable seul

C’est au cours d’une interview accordée au site QG Magazine, que Tarek Hamad et Scott Butchard deux responsables de chez Rockstar Games ont répondu à quelques questions notamment au sujet de cette possibilité de jouer seul. Visiblement, la firme étoilée songe à proposer de plus en plus de missions jouables seules dans GTA Online.

Déclaration Rockstar Games (Traduite) :

C’est quelque chose qui nous intéresse depuis un certain temps, et la communauté l’a évoqué. Nous sommes désireux de continuer à le faire à l’avenir. Nous voulons respecter les équipes et les joueurs qui veulent jouer en coopération, et en même temps, permettre aux joueurs en solo d’en tirer une expérience tout aussi valable. Il y a des avantages aux deux. (Concernant les braquages) Si vous y allez seul, vous prenez 100 % de la récompense, il est beaucoup plus facile d’être furtif et de planifier votre stratégie si vous n’êtes pas du genre à communiquer. Avec plusieurs joueurs, vous pouvez vous séparer et accomplir plusieurs tâches à la fois. Vous pouvez réussir plus d’objectifs secondaires en envoyant quelqu’un à la tour de contrôle pour éliminer les défenses aériennes, tandis que vous lootez des tonnes de cash.

Rendez-vous donc dans les prochains mois pour découvrir encore du contenu gratuit sur GTA Online qui arrivera dans une version stand alone et next-gen dès la fin de l’année 2021 au moment de la sortie de GTA V sur PS5 et Xbox Series X.