GTA V aura le droit à du contenu exclusif sur PS5 et Xbox Series X

La semaine dernière, suite à son dernier bilan financier pour parler du premier trimestre de l’année fiscale en cours, l’éditeur américain Take Two Interactive (propriétaire de la société Rockstar Games) dévoilait les premières informations au sujet de la version PS5 et de la version Xbox Series X de GTA V. Plus de huit ans après sa sortie, le jeu se prépare à sortir sur une troisième génération de console.

En plus de ses versions PS3 et Xbox 360 (2013), de ses versions PS4 et Xbox One (2014), ainsi que de sa version PC (2015), Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online pourront se vendre à des millions d’exemplaires sur PS5 et Xbox Series X dès le milieu d’année 2021 pour tenter de s’approcher des 150 millions de jeux écoulés (dont le total vient d’atteindre à ce jour 135 millions de jeux écoulés).

Si nous savons que le jeu est prévu pour une réédition à partir de la seconde moitié de l’année 2021, que GTA Online sera proposé en stand-alone, et que de nombreuses améliorations graphiques sont prévues, nous apprenons aujourd’hui que du contenu exclusif sera également au programme.

GTA V – Du contenu uniquement pour les versions PS5 et Xbox Series X

La semaine dernière dans notre premier article, il était question de parler des premières informations au sujet de GTA V et de ses changements « techniques ». Le jeu ne sera pas un « simple » portage et devrait bénéficier d’une bonne dose d’améliorations (technique, graphique et de performance).

Si nous savions déjà que GTA Online proposerait encore plus de mises à jour et que certaines mises à jour seraient exclusives aux PS5 et Xbox Series X, on ne savait pas encore ce qu’il en serait pour le mode solo de GTA V. Lors de ce même rapport trimestriel, Take Two aurait également abordé la question du contenu de GTA V (que l’éditeur prend bien soin de différencier par rapport à GTA Online). Ainsi, Take Two a annoncé que du contenu exclusif serait bien prévu dès le lancement des versions PS5 et Xbox Series X.

Une information intéressante puisqu’en 2014, les versions PS4 et Xbox One aussi avaient eu le droit à leur contenu exclusif avec les épreuves de voltige aérienne, le défi des photographies animalières, les courses de stock-car, les différents événements comme la Duke O’Death, le Dodo Hydra, et les mosaïques des singes. Nous avons hâte de voir quel sera le contenu supplémentaire pour les versions PS5 et Xbox Series X !