GTA V : les versions PS5 et Xbox Series X pas avant l’été 2021

Il y a quelques semaines, lors de la présentation de sa future PS5, Sony avait également présenté une sélection de jeux à venir sur sa nouvelle console. Outre un nouveau Ratchet & Clank, un Gran Turismo 7, un très attendu Resident Evil Village ou encore le remake exclusif de Demon’s Soul, les joueurs avaient pu découvrir un certain… GTA V.

En effet, lancé une première fois sur PS3 et Xbox 360 en 2013, puis l’années suivante sur Xbox One et PS4, le jeu signé Rockstar Games sera de nouveau de la partie sur les consoles next-gen. Un GTA V qui bénéficiera de nouveaux ajustements techniques, avec sans doute des chargements réduits, mais qui reprendra l’intégralité du jeu lancé il y a maintenant 7 ans.

Rockstar Games confirms that Grand Theft Auto V will launch on the new generation of consoles, including PlayStation 5, in the second half of calendar 2021.

The next gen version of the game will feature a range of technical, visual and performance upgrades. pic.twitter.com/kVARMVLtRG

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 3, 2020