Gundala : le super-héros indonésien se dévoile en bande annonce

Il y a quelques mois, on vous a déjà parlé de Gundala, le super-héros indonésien qui vient défier Marvel et DC Comics. Le film a déjà été présenté au festival International du film de Toronto. Mais, si le film a désormais fait un carton au cinéma en Indonésie, sa sortie dans les salles internationales n’est pas encore confirmée. En attendant, la bande annonce révélée par le site CBR permet de découvrir un peu mieux ce nouvel univers de super-héros qui s’apprête à nous prendre d’assaut.

Gundala, un film prometteur ?

De quoi parle donc ce film ? C’est l’histoire de Sancaka / Gundala, un gardien de sécurité qui obtient des pouvoirs après avoir été frappé par la foudre. Il va utiliser ses pouvoirs pour protéger la ville de Jakarta face à des pouvoirs maléfiques.

Comme on peut le voir avec la vidéo ci-dessous, le film joue très clairement la carte des arts martiaux. Le film réalisé par le cinéaste Joko Anwar est le premier d’une longue liste à venir. Il faut dire que le studio Bumilangit peut s’appuyer sur un catalogue de plus de 500 comics. L’ambition est clairement de réussir à concurrencer Marvel, mais en jouant sur un registre différent. Du côté de Gundala, il n’y aura pas de Thanos, de Kree ou de Gardiens de la Galaxie. L’ambition est plutôt de s’attaquer à des problèmes locaux, plus proches des préoccupations des Indonésiens. Reste désormais à savoir s’ils réussiront à parler au plus grand monde. On peut vraiment penser qu’il y a de la place pour des histoires un peu insolites, et plus variées. Mais, l’univers des comics indonésien ne bénéficie pas forcément d’une visibilité similaire à celle de Marvel.

Le second film est déjà prévu, il sera dédié à Sri Asih, une héroïne qui a la force de 250 hommes. Le film doit aussi être réalisé par une femme. L’Indonésie n’attend pas aussi longtemps que Marvel pour sauter le pas dans ce registre.