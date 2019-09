L'Indonésie essaie aussi de lancer son univers de super-héros[

Il y a un film surprenant qui est présenté au festival international du film de Toronto en 2019. Son nom ? Gundala. Il s’agit d’un film de super-héros indonésien. Loin d’Hollywood, de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe ou des doutes de DC Comics. Mais tout à la fois inspiré de la même veine, celle des franchises à succès qui se déclinent pour créer un seul univers. Jusque-là, on ne peut pas dire que Marvel ait été imité avec succès. Mais en Indonésie, le studio Bumilangit tente sa chance pour créer un « Bumilangit Cinematic Universe », aveec le premier film Gundala.

Gundala, un super-héros particulier

Tout comme Marvel dispose d’une grande librairie de personnages, Gundala est seulement le premier d’une liste qui contient plus de 1000 super-héros. Afin de réussir à attirer un large public, l’entreprise en a fait un film plutôt destiné au grand public, avec de longues scènes d’arts martiaux, des effets spéciaux et une petite touche de comédie réussie.

Selon les critiques, cette tentative serait plutôt réussie. On vous laisse voir la bande-annonce officielle du film afin de vous faire une petite idée.

A noter qu’à la différence d’Iron Man, qui a lancé Marvel, Gundala ne vit pas dans un monde qui contient déjà des super-héros, il n’est pas non plus riche à milliards. Au contraire, on lui a appris que l’héroïsme pouvait tuer, comme son père, syndicaliste en a fait l’expérience. Sa mère est quant à elle disparue. C’est donc avec un jeune Indonésien SDF que l’on commence l’histoire. Mais à l’esprit, il retient cette phrase de son père : »Si nous voyons de l’injustice et restons sans rien faire, alors nous ne sommes plus humains ».

Au niveau du planning, 8 films sont prévus d’ici à 2025. Le dernier du lot, Patriots se présente déjà comme un cross-over à la Avengers. Gundala est sorti il y a peu dans les salles indonésiennes. Le studio cherche désormais à le diffuser internationalement.