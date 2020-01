Harry Potter et Marvel ? Même combat !

Kevin Feige est un peu le bon génie du Marvel Cinematic Universe. Son talent ne fait pas / plus débat du côté de Disney et il lorgne désormais très sérieusement du côté de Star Wars. Il a admis récemment à quel point le rachat de Marvel par Disney s’était révélé tout simplement majeur d’un point de vue du développement. Mais il vient d’avouer une autre influence pour le moins inattendu. Il s’agit de la saga cinématographique Harry Potter, autour des livres de J.K Rowling. Comment ? Pourquoi ? On fait le point.

Harry Potter et la question de l’univers

C’est lors d’un échange à la New York Film Academy que Kevin Feige a confessé l’influence des films Harry Potter sur son travail. Il commence par une confession. Avant la sortie des films, il n’avait pas lu les livres. Mais il a été voir chacun des opus dès le jour de l’ouverture.

Je les ai vus et appréciés, puis j’oubliais tout et je n’y repensais plus jusqu’à la sortie du prochain Harry Potter. Et ces films étaient tellement bien faits que je pouvais quand même tout suivre.

S’il avait parfois du mal à suivre, il comprenait à chaque fois les éléments principaux et pouvait suivre la trame. Malgré les références régulières aux livres, les easter eggs et autres, le fait de pouvoir comprendre sans peine, de ne pas exclure ceux qui n’avaient pas lu les livres était important.

C’est cette même logique qu’il a ensuite appliqué au Marvel Cinematic Universe.

Quand un easter egg, une référence ou quelque chose d’autre est tellement présent que ça gène la narration de l’histoire et que les gens qui ne sont pas à jour se demandent : » Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce qui se passe? », on l’enlève.

La recette du succès visiblement.