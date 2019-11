Pourquoi l’achat de Marvel par Disney a été crucial

On se souvient en 2009, mais surtout en 2012 de l’effroi de nombreux fans. Alors que la Walt Disney Company rachetait Marvel puis Lucas Film ( et les droits Star Wars), les « puristes » craignaient le pire. Disney allait passer tout ça à la sulfateuse à bons sentiments, pour nous donner des programmes qui allaient enterrer les franchises. Si, honnêtement, pour Star Wars, la prédiction n’est pas tombée si loin du résultat final, difficile en revanche de dire la même chose pour Marvel. L’univers confié aux bons soins de Kevin Feige a marqué durablement l’histoire du cinéma. Mais il reconnaît que le résultat n’aurait sans doute pas été le même sans le soutien de Disney.

Dans une interview à un podcast du Hollywood Reporter, il a tout simplement expliqué que le rachat de Marvel par Disney était la « meilleure chose qui leur soit jamais arrivée ». Le géant américain, à la différence de la Paramount, leur aurait donné beaucoup plus de liberté et surtout l’a laissé mener les histoires dans la direction qu’il souhaitait.

On se souvient aussi qu’il avait déjà expliqué que Black Panther et Captain Marvel avaient failli ne jamais voir le jour. C’est Alan Horn, de Disney qui les avait sauvés, malgré de nombreuses résistances.

Kevin Feige s’est aussi permis une petite dose émotionnelle, notamment en évoquant le succès du film Avengers : Endgame et même l’accueil du MCU en général.

Répondre à ces attentes et les dépasser dans de nombreux cas ? Pour être honnête avec vous, je suis toujours en train d’essayer de réaliser. Pendant cinq ans, notre objectif était de délivrer un final d’une manière inattendue, que les gens n’anticipaient pas. Voir des publics du monde entier réagir à ces personnages avec lesquels nous vivons depuis plus de 10 ans, avec lesquels ils vivent depuis plus de 10 ans, a été une expérience vraiment émouvante.