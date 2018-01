Vous avez toujours rêvé d’être un sorcier et de rejoindre Harry, Ron et Hermione ? C’est désormais possible avec le lancement de l’application Harry Potter : Hogwarts Mystery. Vous avez finalement reçu la lettre « Ta lettre est enfin arrivée ». C’est la phrase clé mise en avant par Warner Bros et Portkey Games pour faire

« Ta lettre est enfin arrivée ». C’est la phrase clé mise en avant par Warner Bros et Portkey Games pour faire la promotion du jeu Hogwarts Mystery qui vient de faire son apparition. Dans cette expérience à la Pokemon Go, vous pourrez donc rejoindre la fameuse école de sorciers. Vous pourrez y suivre les cours que vous souhaitez, qu’ils s’agissent de ceux de potions de Severus Rogue ou les plus étranges d’Hagrid.

La bande-annonce publiée il y a quelques jours annonçait une sortie dans le courant de l’année 2018. Mais, un « soft launch » a en fait déjà été réalisé sur le Play Store, vous pouvez y accéder ici. Il s’agit toutefois d’une version très limitée qui permet notamment de créer son personnage.

Un lancement discret pour Hogwarts Mystery

Ce lancement réalisé en catimini indique que l’on est vraisemblablement encore loin loin d’une version finale, ne vous attendez donc pas à découvrir la version complète. Il semblerait qu’il ait en fait été lancé dans certains pays d’Asie avant un déploiement à grande échelle. Un fichier .apk est aussi disponible et pourrait bien vous permettre d’y jouer de façon complète. Attention, nous n’avons pas pu tester cette version, mais nos collègues d’Android Pit ont eux pu le faire et expliquent la procédure à suivre. Attention, le jeu se joue en anglais. Sinon vous pouvez vous inscrire sur la page officielle du jeu pour recevoir les dernières informations.

L’année 2018 devrait être riche en nouveautés pour l’univers de J.K Rowling. On retrouvera ainsi le prochain film, les Animaux Fantastiques 2 : les crimes de Grindenwald à partir du 14 novembre. Un autre jeu baptisé Wizards Unite devrait aussi être dévoilé peu ou prou au même moment.