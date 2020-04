Hawaï 5-0 : après 10 ans, le reboot tourne la page

Impossible de ne pas ressentir un brin de nostalgie. La série Hawaï 5-0 vient de prendre fin aux Etats-Unis. Le dernier épisode de la 10e saison a été diffusé sur la chaîne CBS il y a plusieurs jours. La fin d’un reboot de la série Hawaï Police d’Etat, diffusée dans les années 70, aura tout de même eu droit à la bagatelle de 240 épisodes et surtout un caméo de luxe pour la fin. Si Hawaï 5-0 n’aura pas marqué l’histoire pour la qualité de ses scénarios ou de sa mise en scène, le programme s’est révélé attachant, notamment grâce à un casting soigné.

Hawaï 5-0, les saisons de trop

Pendant plusieurs saisons, la série a surtout tourné avec un casting central. Alex O’Loughlin et Scott Caan pour le duo principal, « Steve et Danno ». Ils étaient accompagnés par Daniel Dae Kim (Chin) et Grace Park (Kono). L’ensemble étant complété à merveille par d’autres acteurs un peu moins connus, mais qui donnent une vraie structure. Impossible aussi de ne pas parler de Jorge Garcia, bien connu pour son rôle dans Lost. Les personnages fonctionnent bien ensemble à l’écran. Mais, Daniel Dae Kim et Grace Park, qui réclamaient un salaire équivalent à celui des deux acteurs principaux, se sont vus indiquer la porte. Une séquence qui marquera le vrai début de la fin. Difficile de ne pas dire qu’à partir de ce moment-là, le programme n’a pas fait les saisons de trop. Alex O’Loughlin aurait d’ailleurs souhaité arrêter après la saison 8 et il avait sans doute raison. Il s’était notamment blessé au dos et le programme s’est révélé beaucoup moins explosif.

Pour autant, le final de la série se révèle frustrant. Notamment parce que la fin a été bâclée du côté des scénaristes. Quand la nouvelle est tombée du non-renouvellement, l’épisode final aurait ainsi été charcuté de 12 minutes. La saison 11 aurait notamment permis de découvrir Lincoln Cole, vu dans la série finale, endosser un rôle majeur.