Hawaï Five-0 : un caméo de luxe pour le dernier épisode

La série Hawaï Five-O approche de son terme. La saison 10 sera aussi la dernière. La série qui a vraiment donné le coup d’envoi des reboots des vieilles séries avant McGyver ou Magnum, a su s’installer dans la durée et donner un coup de frais au programme originalement né à la fin des années 60. Mais, l’équipe menée par Steve McGarrett (Alex O’Loughlin) et Danny Williams (Scott Caan) va bientôt raccrocher, après 240 épisodes. L’épisode final, sera diffusé le vendredi 3 avril sur CBS puis ultérieurement en France. Mais à cette occasion, Hawaï Five-O s’offre une star.

Chuck Norris débarque dans Hawaï Five-O

Pour ce dernier double épisode, Hawaï Five-O a décidé de ramener un grand nom du côté du casting. C’est en effet Chuck Norris qui va faire son apparition. L’acteur connu pour ses rôles dans Walker Texas Ranger ou Expandables, devrait incarner un personnage nommé « Lee Phillips », un militaire à la retraite, qui aide Lincoln Cole (joué par Lance Gross), un jeune qu’il a formé, à se cacher des autorités pour protéger son anonymat. Chuck Norris devrait se confronter au moins brièvement à l’équipe de Hawaï Five-O mais on imagine que cela ne durera pas et qu’ils feront alliance pour vaincre un adversaire plus redoutable.

Si l’on peut regretter que la fin de la série, et même cet épisode en général, soit un peu facile à prévoir, la présence de Chuck Norris devrait ajouter une petite touche bienvenue pour les fans. Avec sa stature de personnage de film d’action et sa réputation, on peut s’attendre à une fin explosive pour Hawaï Five-0. Pour l’instant, aucun spin-off ou suite éventuelle à la série n’a été annoncé. Il faudra sans doute s’armer d’un peu de patience.