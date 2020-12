HBO Max débarquera en France et en Europe dès 2021

En Europe, comme dans le reste du monde, le streaming est de plus en plus populaire. Que ce soit dans le domaine de la musique, mais également pour les films, séries, et vidéos. Ce secteur en particulier est relativement bouché. Le vieux continent a accès à la plupart des plateformes existantes (toutes avec un VPN). En France, ont peut facilement s’abonner à Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Salto, myCanal, Rakuten TV, OCS, et bien plus encore. Comme si ce n’était pas suffisant, un nouveau service ne devrait plus tarder à apparaître, il s’agit de HBO Max.

Prochain arrêt : Europe.

Disponible depuis mai 2020 aux États-Unis, HBO Max récolte pour le moment un succès en demi-teinte auprès des utilisateurs. WarnerMedia souhaite donc passer à la vitesse supérieure en rendant sa plateforme disponible en Europe dès le second semestre 2021. Par la même occasion, Andy Forssell qui dirige HBO Max, a annoncé un déploiement en Amérique du Sud pour la même période. Aux États-Unis, HBO Max est disponible à partir de 14,99 dollars par mois, reste à savoir quel sera le tarif fixé en France et en Europe. À terme, WarnerMedia aimerait rendre sa plateforme de streaming vidéo accessible dans 190 pays (sur 197). Ce premier test en Europe et en Amérique du Sud devrait donc marquer un tournant dans l’évolution de la plateforme.

WarnerMedia qui comme son nom l’indique est propriétaire de l’immense société de production et de distribution Warner Bros, a annoncé que l’ensemble de ses films qui sortiront en 2021 seront accessibles sur la plateforme en même temps qu’au cinéma. Heureusement pour les salles de cinéma, cette façon de fonctionner est impossible en France. Un film doit attendre 3 ans après sa diffusion en salle pour arriver sur une plateforme de streaming. Une réglementation qui n’existe pas aux États-Unis, aux grands désarrois de grands du septième art, comme Christopher Nolan qui n’a pas hésité à qualifier HBO Max de « pire service de streaming ».