Hello bank! : comment ouvrir un compte joint dans la banque ?

Le compte joint est une offre assez courante chez la plupart des banques en ligne. Hello bank! a justement bien senti les besoins de sa clientèle et propose un parcours et un service de qualité autour des comptes communs. Dès l’ouverture, chaque titulaire peut ainsi bénéficier gratuitement d’une carte bancaire Visa Classic ou Visa Premier. Il faudra en revanche payer 5€ pour obtenir la carte Hello Prime. De nombreuses autres prestations sont prévues dans le cadre de cette offre qui dispose de nombreux atouts pour convaincre.

Quelles sont les conditions pour un compte joint ?

Pour bénéficier d’un compte commun et d’une carte bancaire Visa Classic gratuite, Hello bank! demande à ses clients de justifier d’un minimum de 2000€ net par mois. Ceux qui souhaitent bénéficier d’une carte Visa Premier Hello bank! doivent de leur côté justifier d’un revenu commun supérieur à 3600€ par mois.

La banque en ligne a aussi pensé à ceux qui ne disposent pas d’une telle somme. Il est ainsi possible de déposer un montant d’épargne sur le livret Hello+, qui leur donne accès aux deux cartes bancaires et compte joint gratuit. Pour les cartes Visa Classic, il faudra épargner 5000€, tandis qu’il faudra déposer 10 000€ pour bénéficier des cartes Visa Premier.

Une fois ces conditions remplies, ouvrir un compte commun Hello bank! s’avère assez simple. La procédure est exactement la même que pour un compte individuel. Il faut remplir un formulaire et le signer, fournir quelques pièces justificatives, et vous serez alors titulaire du compte.

Il faut enfin savoir qu’Hello bank! exige un dépôt minimum de 300€ sur le compte avant de l’activer. Un RIB vous sera remis pour procéder à ce premier virement.

Quelles sont les spécificités de ce compte ?

Comme on a pu le voir, ouvrir un compte commun chez Hello bank! ne présente pas de difficultés particulières. Cette offre comprend toutefois quelques spécificités qu’il est important de connaître. Ainsi, les deux co-titulaires du compte partagent les mêmes droits et des niveaux d’habilitations similaires. Lors des virements bancaires, des paiements et des retraits par carte bancaire, il n’est donc pas nécessaire d’obtenir la validation du second titulaire.

Il en va de même pour les garanties et les assurances associées à chaque carte bancaire et chaque bénéficiaire peut aussi enregistrer sa carte bancaire pour bénéficier du paiement mobile Apple Pay. Cette fonctionnalité est d’ailleurs très utile en cette période de pandémie où le paiement sans contact est de plus en plus plébiscité chez les commerçants.

À noter que chacun des titulaires se voit octroyer un accès distinct à l’espace personnel. Cela peut s’effectuer via une application mobile dédiée ou sur une interface web. Enfin, des alertes SMS et des conseils personnalisés sont également compris, ainsi qu’un outil de suivi du budget. L’occasion d’y voir plus clair dans ses dépenses.

Un compte clôturable à tout moment

Le contrat souscris est à durée indéterminée. Dans un premier temps, vous disposez d’un délai de rétractation légal de 14 jours calendaires révolus à compter de la date de conclusion du contrat.

Il est ensuite possible de clôturer votre compte à tout instant en adressant un courrier à Hello bank! signé des deux co-titulaires. Il en va de même pour le contrat carte qui peut être résilié lorsque vous le souhaitez en adressant une demande écrite signée par courrier.

Enfin, il faut savoir que chez Hello bank!, vous disposez d’un service client très réactif qui peut répondre rapidement à vos questions et résoudre vos problèmes. Ils sont joignables sur des tranches horaires élargies par téléphone ou en ligne.