Helstrom, une nouvelle série Marvel au style vraiment très particulier

Quand on parle de séries Marvel, c’est bien entendu la plateforme de streaming Disney+ qui vient en premier à l’esprit. C’est là-bas que l’on pourra découvrir des programmes comme Falcon et The Winter Soldier, She-Hulk, Wandavision, Loki, ou encore Hawkeye, une fois que le retard lié à la pandémie de coronavirus aura été rattrapé. Mais, ce n’est pas la seule plateforme à diffuser du contenu Marvel… pour l’instant. La preuve avec Helstrom.

Helstrom, une dernière série hors de Disney+ ?

Ces dernières années, on a pu découvrir des séries Marvel sur Netflix (Daredevil, Jessica Jones…), mais aussi Marvel : les Agents du SHIELD, et Inhumans (ABC) et certaines séries qui ont donc trouvé refuge sur Hulu, dont Runaways. Même Freeform a eu le droit à sa série avec Cloak & Dagger. Le point en commun de toutes ces séries ? Elles vont se terminer ou ont déjà été annulées.

Sauf qu’il reste encore une dernière série, un baroud d’honneur. Il s’agit de Helstrom, une série qui va donc commencer à partir du 16 octobre prochain sur Hulu aux Etats-Unis. C’est aussi le dernier projet de Marvel Television qui gérait jusque-là les séries. Désormais,c ‘est une branche spécifique de Marvel Studios qui s’occupera de cette tâche, avec des contenus à priori uniquement pensés pour Disney+.

Pour pouvoir nous mettre un peu à l’eau à la bouche, une bande-annonce a donc été mise en ligne. La série comptera 10 épisodes.

Pour ceux qui ne connaissent pas Helstrom, l’histoire sombre et qui tourne autour de l’horreur est celle de Daimon et Ana Helstrom, un frère et une sœur. Enfants d’un tueur, ils ont des pouvoirs particuliers et vont s’allier pour faire face aux forces du Mal qui infestent la planète Terre.

Mauvaise nouvelle en revanche, on ignore quand la série pourrait être diffusée en France. A suivre…