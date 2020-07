Disney + : Marvel bouscule (encore) tout son planning et le MCU

C’est la mauvaise nouvelle de la fin de semaine dernière, même si on commençait quelque peu à s’y préparer. Comme de nombreux autres studios, Disney et Marvel ont été impactés par la pandémie de coronavirus qui a considérablement retardé les plannings. Conséquence directe, « The Falcon and The Winter Soldier » n’est désormais plus au programme de la plateforme de streaming Disney+ pour le mois d’août. Pire encore, aucune date de retour n’est annoncée. Si certains jouent déjà les Cassandre en annonçant 2021, il reste possible de l’imaginer en novembre ou décembre. Autre série qui aurait été bousculée, Wandavision, repoussée au printemps 2021, selon The Hollywood Reporter. Mais, l’information est là à prendre avec des prudences alors qu’il existe des sources contradictoires.

Disney+ bouscule les plans de Marvel

Au-delà de la déception pour les fans qui ne pourront pas découvrir la première série Marvel de Disney+ dans quelques semaines, c’est l’impact direct sur le Marvel Cinematic Universe qui est à évaluer ici. La série Falcon et the Winter Soldier est loin d’être anecdotique et pose même les bases de nombreux éléments à venir.

Or, on le sait désormais depuis 10 ans, Marvel imbrique ces projets les uns dans les autres. Un personnage présenté dans un film joue un rôle dans un autre, un détail devient important dans une autre histoire. D’un point de vue du storytelling, les séries devaient marquer une nouvelle étape. Les films, dont Black Widow ont déjà fait l’objet d’un premier remaniement d’un point de vue du calendrier. Or, le fait qu’à ce moment-là, la série n’ait pas été aussi décalée, signifie que les personnages n’auront pas de lien direct avec cette histoire. Le prochain film est ensuite The Eternals, prévu pour le début 2021. Or, de par sa nature (une autre planète et vraisemblablement une autre époque), les liens devraient là aussi être ténus.

Paradoxalement, ce sont les autres séries, Loki et WandaVision qui devraient surtout faire les frais de cette sortie décalée. Si Falcon et the Winter Soldier devait ouvrir les hostilités sur petit écran, difficile de croire que Disney+ a vraiment envie d’empiler les séries sur un calendrier trop rapproché. Cela serait quelque peu contre-productif alors que son problème à l’heure actuelle est justement le contenu original…