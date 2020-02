Here For You : Snapchat va lancer une fonctionnalité centrée sur la santé mentale

C’est une initiative qui tombe à pic. Snapchat a profité de la journée mondiale « pour un Internet plus sûr », qui s’est déroulée mardi dernier, pour annoncer le lancement prochain d’une nouvelle fonctionnalité. Here For You fournira un soutien aux utilisateurs qui effectueront des recherches sur des sujets tels que l’anxiété, la dépression ou encore le suicide.

Une série pour mieux aborder le sujet

Ils seront alors confrontés à des avis d’experts médicaux. Cette décision est d’autant plus louable que Snapchat est très largement utilisé par un public adolescent, une période de la vie où les crises et les problèmes ne manquent pas. Outre ces points de vue professionnels, des jeux créatifs seront aussi mis en place pour aborder ces thématiques de manière plus détendue.

Une série est également proposée aux snapchateurs depuis ce week-end sur la page Discover. Mind Yourself se décline en dix épisodes. Chacun d’entre eux permet de suivre la vie d’un jeune en prise avec des problèmes de santé mentale. Plusieurs thèmes seront donc abordés parmi lesquels les troubles obsessionnels compulsifs, la dépression, les stress post-traumatiques ou encore la dysmorphie corporelle.

Cette initiative rejoint d’autres projets initiés par des réseaux sociaux ces derniers temps. Nous vous parlions il y a peu du programme de Pinterest lancé en juillet dernier aux États-Unis et étendu depuis à d’autres pays. Il vise également à améliorer la santé mentale des internautes. Lorsqu’une personne tape des termes tels que « anxiété au travail » ou « citations tristes », des réponses sur-mesure sont alors proposées.

Le site a fait les choses très sérieusement puisqu’il a conçu son dispositif avec l’aide d’experts en santé émotionnelle de prestigieuses universités américaines dont Stanford. Pinterest a toutefois conscience des limites de sa démarche et précise qu’elle ne vise pas à remplacer les soins professionnels, il s’agit juste d’aider à une personne à la recherche de soutien. Le projet de Snapchat reprend d’ailleurs à son compte cet objectif en orientant en premier lieu ses utilisateurs vers des discours d’experts médicaux.