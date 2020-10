His Dark Materials : une date de retour pour la série HBO

L’an dernier, sur BBC One, HBO et OCS City (en France) on a pu découvrir la première saison de la série His Dark Materials, sur laquelle on vous avait donné notre avis. Si on peut parler d’adaptation plus ou moins réussie pour l’oeuvre de Pullman, la série faisait clairement mieux que le film, sorti en 2007 et qui mettait à l’époque à l’écran Daniel Craig ou Nicole Kidman. Loin d’être aussi réussie que ce que l’on pouvait espérer, elle aura quand même le droit à une seconde saison.

His Dark Materials, retrouvailles en vue

En effet, peu ou prou un an après la diffusion des premiers épisodes, la saison 2 va arriver au mois de novembre sur nos écrans. Le 16 novembre exactement, si on en croit l’annonce qui a été faite sur le compte Twitter officiel de la série.

Ce tweet est aussi l’occasion de découvrir un nouveau poster pour cette saison 2, qui permet de se refamiliariser avec les principaux personnages et leurs acteurs. Pour rappel, cette saison 2 avait été annoncée très vite, puisque la saison 1 était encore en production à ce moment-là. Du côté du casting, on sait que Terrence Stamp (Superman, Star Wars, Wall Street…) , Jade Anouka (Cleaning Up, Turn up Charlie) et Simone Kirby (Artemis Fowl, Rebellion, Dating Amber) vont rejoindre l’équipe.

La saison 2 devrait reprendre directement où la saison 1 s’est terminée, lorsque Lord Asriel a ouvert un portail vers le nouveau monde. Lyra décide de le suivre, après la mort de son meilleur ami. Elle y rencontrera Will et leurs destins devraient être liés, si on en croit le résumé dévoilé par HBO. Mrs Coulter continuera de chercher sa fille pendant ce temps…

La saison 2 devrait être diffusée aux mêmes dates (+24h en général) sur OCS City. A suivre dans les prochains jours.