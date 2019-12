His Dark Materials sur OCS, on regarde ou on zappe ?

His Dark Materials approche du terme de sa première saison. Diffusée depuis le 3 novembre dernier sur BBC One, HBO et OCS City, la série est la seconde tentative d’adaptation de l’oeuvre littéraire de Philip Pullman. Lancé il y a désormais plusieurs années, cette série arrive surtout après un film « À la croisée des mondes : La Boussole d’or », sorti en 2007 qui avait notamment Daniel Craig ou Nicole Kidman à son casting. Un ratage complet. Quand on sait le poids de l’oeuvre de Philip Pullman, on ne pouvait que nourrir des regrets. Cette série arrive donc avec l’ambition de corriger les choses et même un léger espoir de remplacer Game of Thrones dans le cœur des fans. Le pari est-il rempli ?

His Dark Materials, une adaptation incertaine

Soyons honnêtes d’entrée de jeu, la série fait mieux que le film. Mais ce n’est pas là placer la barre très haut. On trouve un film avec une vraie tonalité adulte, dure, et réaliste. Lyra Belacqua, le personnage principal, incarnée par Dafnee Keen (X-23 dans Logan) est crédible et attachant. On se surprend à suivre ses (més)aventures avec attention. Visuellement, la série coche toutes les cases que l’on était en droit d’attendre, avec des décors et des effets vraiment soignés. La musique de Lorne Balfe (The Crown) est aussi réellement éblouissante régulièrement.

Oui, mais voilà. La jeune fille est bien trop seule. La méchante Mme Coulter incarnée par Ruth Wilson, montre trop vite ses limites, trop caricatural. Les autres personnages ne sont là que pour le décor. La série, pourtant bien écrite, se perd aussi régulièrement dans les méandres de discussions qui ne font pas avancer la trame générale.

Les fans apprécieront la volonté de coller de très près à l’histoire des livres, à de rares exceptions que l’on pourra globalement lui pardonner. Mais pour toucher un public plus large c’est encore insuffisant. Bonne nouvelle, on peu très probablement s’attendre à une suite, pour corriger des défauts qui sont loin de la condamner.