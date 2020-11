HMD pourrait annoncer un come-back du Nokia 6300

Si la marque Nokia a réussi son retour sur le marché des smartphones, c’est en partie grâce à l’effet nostalgie que celle-ci suscite auprès des fans des anciens modèles. En effet, régulièrement, HMD, qui produit aujourd’hui les mobiles Nokia, sort régulièrement des versions modernisées de modèles qui ont fait la gloire de la marque finlandaise dans les années 2000.

En février 2017, HMD a par exemple sorti une version modernisée (dotée d’un appareil photo et capable de se connecter à internet) du célèbre Nokia 3310. En 2018, l’entreprise a également sorti une nouvelle version du Nokia 8110, un modèle qui avait été mis en avant dans le film Matrix.

Et visiblement, HMD compte continuer à miser sur cet effet nostalgie pour faire parler de ses nouveaux appareils de marque Nokia. En effet, d’après une nouvelle rumeur, l’entreprise a l’intention de présenter deux nouveaux mobiles inspirés d’anciens modèles.

D’après un article de GSMArena, qui relaie une information du site WinFuture, HMD voudrait lancer un nouveau modèle inspiré de la série Nokia 6300. Ce modèle se distinguait grâce à son design classique et sa coque métallique.

Un autre appareil serait basé sur la série Nokia 8000, mais ne correspond pas à un modèle précis. Parmi les mobiles de cette série, il y a le Nokia 8800 ou encore le Nokia 8910i.

This was my favourite Nokia. The 3310 was a classic but then I got this one and fell in love with it. I loved the feel of the screen sliding up and down. #Nokia #8800 and the battery lasted ages too! Just seen what they are going for now, might have to try and find it in my draw pic.twitter.com/obOct8SjER

— Jonathan Ansell G4 (@JonathanAnsell) January 2, 2019