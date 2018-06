Le (nouveau) Nokia 8110 arrive en France !

Le Nokia 8110 millésime 2018 sera disponible le 11 juillet prochain, au prix de 89 euros.

Le retour du Nokia 8110

Comme promis durant le dernier Mobile World Congress de Barcelone, HMD Global va ressusciter un nouveau téléphone en 2018. Après le Nokia 3310, c’est au tour de l’emblématique Nokia 8110 de revenir sur le devant de la scène. Un téléphone qui a notamment été mis en avant au cinéma, grâce à un certain Matrix. Evidemment, en 2018, le Nokia 8110 revient avec ce qu’il faut de technologies pour justifier un retour digne de ce nom.

Ainsi, pas question de transformer le téléphone d’origine en un quelconque smartphone, et on retrouvera bien ici un feature phone reprenant le look si emblématique du Nokia 8110, et notamment son design courbé. 2018 oblige, cette nouvelle version du Nokia 8110 disposera bien sûr de la 4G, sans oublier une interface tactile décrite comme « familière et simple d’utilisation« . Fidèle à l’ADN Nokia, on devrait retrouver ici un téléphone à la fois robuste et fiable.

Malgré son style rétro, le Nokia 8110 permettra bien d’accéder à un Store, et de télécharger diverses applications plus ou moins utiles comme Facebook, Twitter, Google Maps ou encore Gmail. HMD Global précise que l’indispensable Snake (dans une version revue et corrigée) sera également intégré, histoire de parfaire le côté nostalgique de l’ensemble. A noter que l’ensemble repose sur une architecture Qualcomm 205, avec en prime un module WiFi, pour faire comme les grands.

Ce nouveau Nokia 8110 sera proposé en précommande dès le 22 juin, avec une disponibilité calée au 11 juillet très précisément. Le téléphone sera décliné en deux coloris, à savoir noir traditionnel et jaune banane moins traditionnel. Pour HMD Global, il s’agit ici de proposer un feature phone « néo-rétro » à tous ceux qui n’ont que faire d’un smartphone, mais aussi un « téléphone compagnon« , soit un second téléphone en plus du smartphone habituel. Côté tarif, ce Nokia 8110 millésime 2018 sera proposé à 89,90 euros.