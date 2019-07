Suite à son exploit du 14 juillet, Franky Zapata avait décidé de réitérer l’expérience avec un nouveau défi beaucoup plus ambitieux. En effet, celui-ci prévoyait d’effectuer une traversée de la Manche sur son flyboard, soit une distance de 35 kilomètres. Le départ a eu lieu ce matin, jeudi 25 juillet, à 9h04.

Néanmoins, l’homme volant a échoué lorsqu’il a souhaité se ravitailler en kérosène à mi-parcours du trajet.

Aucune nouvelle date n’a encore été fixée par l’équipe de Franky Zapata

En effet, l’homme volant a chuté dans l’eau avec son flyboard au moment où il prévoyait de se poser sur la plateforme de ravitaillement, alors qu’il lui restait encore 18 kilomètres à parcourir. Suite à sa chute, il a été secouru rapidement par son équipe et semble n’avoir été victime d’aucune blessure physique. Comme l’a indiqué l’un de ses collègues à BFMTV, cela serait vraisemblablement dû aux vagues qui ont mis la plateforme sur laquelle il devait atterrir en mouvement. Stéphane Denis indique : « Il avait rejoint son ravitaillement. Et ça a dû se jouer à quelques centimètres, cette maudite plateforme qui, en se balançant sur le bateau, qui vient toucher le flyboard et le déséquilibre pour le faire tomber à l’eau ».

L’homme a ajouté que Franky Zapata n’avait rien « physiquement », mais qu’il était « très énervé » de ne pas être allé au bout de son objectif. Pour rappel, il était prévu que l’homme volant parcourt les 35 kilomètres séparant la commune de Sangatte et Saint Margaret’s Bay à Douvres, en Angleterre. Si deux ravitaillements étaient initialement au programme, la préfecture maritime n’en a finalement accordé un seul en jugeant qu’il était dangereux d’en faire plus à cause de la fréquentation de la zone.

Là où le flyboard dispose d’une dizaine de minutes d’autonomie, la traversée de la Manche était estimée à une vingtaine de minutes, si bien qu’il fallait que la plateforme de ravitaillement se situe à la moitié du trajet.

Pour l’instant, l’on ne sait pas encore si et quand Franky Zapata retentira l’expérience afin d’espérer réussir sa traversée de la Manche.