Honor Play 3 : le pire ennemi du Redmi Note 8 ?

Malgré ses problèmes américains, et le fait qu’il ne peut plus préinstaller d’applications Google sur ses smartphones, Huawei continue d’avancer. En attendant la présentation du Mate 30 qui se fera à Munich le 19 septembre, le constructeur a officialisé un nouveau modèle de sa marque Honor : le Honor Play 3. La présentation de l’appareil s’est faite en Chine.

Si son prédécesseur était un smartphone très orienté gaming, le Honor Play 3 semble plutôt se positionner comme un concurrent pour le Redmi Note 8 (successeur du Redmi Note 7), récemment dévoilé par Xiaomi.

Quand Huawei s’inspire de la formule Redmi ?

On a en effet un design proche de ceux des smartphones premium, une bonne autonomie garantie par une batterie de 4 000 mAh, ainsi qu’une caméra principale de 48 mégapixels sur le dos.

En façade, on a un écran LCD HD+ de 6,39 pouces avec un trou percé (à la Samsung) pour la caméra frontale.

Sur le dos, on a trois capteurs : la caméra principale de 48 mégapixels, ainsi qu’une caméra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels pour mesurer la profondeur.

Sous le capot, il y a un SoC Kirin 710F avec 4 Go ou 6 Go de mémoire RAM et 64 Go ou 128 Go de mémoire interne (extensible).

Malheureusement, pour le moment, on ignore si ce modèle sera proposé par Honor en France. Dans l’Empire du Milieu, le Honor Play 3 coûte l’équivalent de 126 euros pour la version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. La version avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage coûte quant à elle l’équivalent de 164 euros.