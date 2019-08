Redmi Note 8 Pro : 4 capteurs photos à l’arrière, dont un de… 64 Mpx !

Xiaomi vient de lever le voile sur les successeurs du Redmi Note 7 et du Redmi Note 7 Pro, lors d’une présentation en Chine. À l’instar de ces deux prédécesseurs, le Redmi Note 8 et le Redmi Note 8 Pro se démarquent grâce à un rapport qualité prix quasi imbattable.

La formule est donc assez semblable, mais bien entendu, le constructeur apporte une série d’améliorations sur ces nouveaux modèles Redmi Note.

Redmi Note 8 Pro, un smartphone avec une caméra de 64 mégapixels

Le Redmi Note 8 Pro devrait particulièrement attirer l’attention puisqu’il s’agit de l’un des premiers smartphones équipés d’une caméra principale de 64 mégapixels sur le dos.

Au total, le Redmi Note 8 Pro a 4 capteurs sur le dos. En plus du capteur principal de 64 mégapixels, il y a une caméra grand angle de 8 mégapixels (120 degrés), un capteur de profondeur de 2 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. En façade, on a une caméra de 20 mégapixels.

Le design du Redmi Note Pro 8 est assez proche de celui de son prédécesseur, avec une finition rappelant celles des appareils premium et un écran sans bordures (FHD+, 6,53 pouces) avec un ratio écran/corps de 91,4 %.

Sous le capot, le Redmi Note Pro 8 cache un processeur MediaTek Helio G90T et une batterie de 4 500 mAh qui pourrait être chargée à 50 % en l’espace de 36 minutes.

Redmi Note 8, une version plus abordable

Contrairement au Redmi Note 8 Pro, le Redmi Note 8 n’a pas une caméra principale de 68 mégapixels, mais se contente d’un capteur de 48 mégapixels. Néanmoins, il dispose également de 4 capteurs sur le dos.

Le design est assez similaire, avec un écran (FHD+, 6,3 pouces) qui domine la façade avec un ratio écran/corps de 90 %.

Sous le capot, on a un SoC Snapdragon 665 et une batterie de 4 000 mAh.

Pour le moment, on ne sait pas quand ces smartphones vont arriver en Europe.

En Chine, un Redmi Note 8 Pro coûte entre 177 euros pour la version avec 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire, et 226 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire.

Quant au Redmi Note 8, il coûte entre 126 euros pour la version avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire, et 177 euros pour la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire.

Sinon, pour rappel, Xiaomi s’apprête également à lancer un smartphone équipé d’un capteur Samsung de 108 mégapixels.