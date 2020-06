Honor Play 4 : le smartphone qui permettra de prendre… votre température !

Le Honor Play 4 en guise de thermomètre ?

Bien qu’il s’agisse d’un symptôme commun à de nombreuses maladies, la fièvre fait partie des principaux éléments à surveiller lors d’une potentielle infection au virus COVID-19. Comme les masques, les thermomètres sont désormais très demandés, par les professionnels comme par les particuliers. Du côté de chez Honor, on a décidé d’intégrer un thermomètre… dans le futur Honor Play 4.

En effet, une vidéo postée sur Weibo et repéré par Android Authority permet de constater que le futur smartphone sera en mesure de prendre la température de n’importe quel utilisateur, en approchant simplement le front de ce dernier. Cela fonctionne non pas avec une nouvelle technologie révolutionnaire, mais simplement avec un capteur infrarouge, qui se charge de détecter et calculer la chaleur. Bien que moins précise qu’une mesure prise avec un vrai thermomètre, cette fonction peut s’avérer très utile au quotidien.

Une prise de température frontale sans le moindre contact

A l’instar d’autres thermomètres reposant sur la même technologie, le système embarqué par le Honor Play 4 évite toute forme de contact physique. Il suffit en effet de « viser » le front de l’utilisateur souhaité, à une courte distance, pour permettre au système d’afficher rapidement la température à l’écran. Une fonction « gadget » en temps normal, mais particulièrement recherchée en ces temps de crise sanitaire, et qui sera sans doute mise en avant lors de la présentation officielle de cet Honor Play 4.

Parallèlement à son scanner thermique IR, le futur smartphone Honor Play 4 devrait embarquer une puce Kirin 990, compatible avec le réseau mobile nouvelle génération 5G. Selon le modèle choisi, le smartphone pourrait être équipé d’un total de quatre capteurs photo.

Reste à savoir maintenant si la fonction « thermomètre » sera présente sur tous les représentants de la gamme Honor Play 4, ou uniquement sur le modèle « Pro ». Affaire à suivre.