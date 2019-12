How I Met Your Mother : le rôle de Barney Stinson n’était pas prévu pour Neil Patrick Harris

Cela fait désormais plus de 5 ans que la série How I Met Your Mother a pris fin. A la façon de Friends, elle est désormais entrée dans la catégorie des séries que l’on regarde avec plaisir, que l’on peut « binge-watcher », sans trop avoir honte, même si Netflix n’aime pas ça ! Derrière ce succès, il y a bien sûr le concept, mais aussi un personnage. Plus que Ted, le personnage principal incarné par Josh Radnor, c’est bien Barney Stinson, joué par le génial Neil Patrick Harris qui est entré dans l’histoire, glanant plusieurs récompenses au passage. Mais on réalise parfois mal à quel point l’acteur a donné naissance à son personnage.

La transformation de Barney Stinson

Au fil de la série, on a pu le voir mettre en action des stratégies toujours plus incroyables pour conquérir des femmes, on s’est interrogé sur ce qu’était vraiment son travail et sur sa passion des costumes.

Il faut savoir qu’à la base, l’acteur n’était pas vraiment considéré pour le rôle. Jack Black ou John Belushi semblaient davantage correspondre. Les scénaristes avaient à l’esprit un personnage plutôt costaud, pas forcément du genre élégant. Lorsqu’il a été invité au casting, il pensait même que c’était lié au fait qu’il soit ami avec le directeur du casting. Il les a finalement convaincus en faisant à peu près n’importe quoi durant une séance de laser tag.

Il a su profiter complètement du fait que les scénaristes n’étaient pas figés dans leur vision de Barney Stinson. En allant aussi loin qu’il l’a fait ce jour-là, il a pu faire la différence.

Détail méconnu, un autre acteur, devenu célèbre depuis, était en lice pour ce rôle : Jim Parsons, connu pour son incarnation de Sheldon Cooper dans Big Bang Theory. De quoi se demander comment les choses se seraient passées si les deux acteurs avaient échangé leurs rôles.