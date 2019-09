Netflix décide de mettre un terme au binge-watching

En mettant en ligne tous les épisodes (de la plupart) de ses séries le même jour, Netflix a popularisé un phénomène culturel : le binge-watching. Mais cette pratique, qui fait aujourd’hui partie de l’ADN de la plateforme, n’est pas pertinente pour tous les types de contenu. Et ce mois d’août, la plateforme semble une fois de plus avoir concédé cela.

En effet, comme le rapportent de nombreux médias spécialisés dans le divertissement, pour la série britannique The Great British Baking Show, Netflix a décidé d’adopter un modèle de sortie plus traditionnel, similaire à celui de la télévision. Pareillement, pour l’émission hip-hop Rhythm & Flow, les utilisateurs devront apprendre à patienter, car les épisodes seront diffusés au compte-gouttes. Le point commun de ces deux émissions ? Il s’agit de téléréalité. Et le modèle de sortie au compte-gouttes permettra probablement à Netflix d’entretenir le suspense, et de générer plus de discussions autour de ces émissions.

Avec l’arrivée de Disney+, les choses sont différentes ?

Il est à noter que ce n’est pas la première fois que Netflix utilise un modèle différent du « binge-watching ».

Néanmoins, la décision de sortir The Great British Baking Show et Rhythm & Flow au compte-gouttes, un peu comme à la télé, a été prise dans un contexte assez particulier.

Netflix domine la SVOD. Mais aujourd’hui, du moins aux États-Unis, l’entreprise voit arriver de nouveaux concurrents, dont Disney+.

Et ce dernier, qui pourra profiter d’un catalogue très important, n’est pas tout à fait fan du binge-watching. Au lieu de publier tous les épisodes de ses nouvelles séries le même jour, Disney+ va plutôt sortir un épisode par semaine.