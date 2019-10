Pourquoi il n’y a pas eu de suite à la série Friends

Friends fait partie de ces séries cultes que l’on aurait aimé ne jamais voir partir. Un style souvent imité, mais jamais avec autant de succès. La série qui a sans aucun doute ouvert la voie à beaucoup d’autres, n’a pourtant jamais eu la fin qu’on lui aurait longtemps vraiment désiré : un film. Quand on pense que d’autres sagas au long cours, comme Breaking Bad, Stargate ou Veronica Mars y ont eu le droit, impossible de ne pas s’interroger à minima. Bonne nouvelle, Jennifer Aniston a une explication à vous donner.

Jennifer Aniston et ce rêve des fans

Allez avouez-le, vous auriez bien voulu voir enseble Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer sur grand écran. Les revoir une dernière fois pour un long-métrage dans une salle obscure qui aurait sans aucun doute eu une ambiance de folie. En pleine promotion de sa prochaine série pour Apple+, Jennifer Aniston s’est exprimée sur une suite ou un film après Friends.

Est-ce qu’on aurait aimé refaire quelque chose tous ensemble ? Bien sûr. Ça aurait été très drôle ! On aurait pu refaire quelques épisodes. Mais tant pis. Peut-être que c’est mieux ainsi. On ne le saura jamais !

Dans le détail, les six acteurs auraient vraiment été d’accords pour faire un film. Mais c’est du côté des producteurs que les problèmes seraient apparus. Il faudra donc se contenter de tous ces épisodes, que l’on voit et revoit avec plaisir. A noter que malgré tout notre amour pour la série Friends, il y a bien une chose dont on ne veut pas entendre parler pour l’instant : un reboot. Non, s’il vous plaît, ne nous faites pas ça, ne touchez pas à ce qui est l’âme de cette série, qui ne pourrait être reproduite aujourd’hui. Pas de la même façon en tout cas.