How I Met Your Mother : pourquoi Britney Spears est-elle apparue dans la série ?

Au fil des neufs saisons de How I Met Your Mother, la série a su s’installer parmi les grands classiques de la télévision. Une prouesse qui l’inscrit dans le sillage de Friends et qui doit notamment beaucoup à Neil Patrick Harris / Barney Stinson. Le recours récurrent à des stars populaire, grâce à des caméos sur un ou plusieurs épisodes a aussi joué un rôle majeur dans l’aura de la série. Plusieurs dizaines de personnalités figurent dans cette liste. Pour une partie, ils sont absolument inconnus en dehors des Etats-Unis. Mais Heidi Klum, Katy Perry, Enrique Iglesias, Jennifer Lopez, Bryan Cranston et bien sûr Britney Spears ont une aura internationale.

Britney Spears en inoubliable Abby

La chanteuse restera sans doute celle qui aura réussi le plus à marquer l’histoire de la série. Elle incarnait Abby, la réceptionniste de Stella, avec qui Ted aura une relation de longue durée. Obsédée par Ted, elle sortira avec lui, avant de s’attacher à Barney. Puis, tour à tour, elle voudra se venger des deux hommes. Le résultat, divertissant au possible, a permis aux fans de Britney Spears de la découvrir sous un autre regard.

A l’époque, c’est elle-même, via son équipe, qui avait contacté l’équipe de How I Met Your Mother. Fan de la série, elle rêvait de son petit caméo. Les auteurs ont même pensé un moment lui confier le rôle de Stella elle-même. Sa présence dans l’équipe a sérieusement compliqué le recrutement à l’époque, les actrices craignant de disparaître au profit de la chanteuse.

Si les showrunners ont été très satisfaits de sa performance d’actrice, Britney Spears a aussi permis d’améliorer sensiblement les chiffres d’audience de la série. A l’époque, des rumeurs d’annulation circulaient même. C’est donc grâce à Britney Spears que Ted a finalement rencontré sa femme…