HP Instant Ink : l’impression par abonnement simple et économique, voire gratuite

Plus besoin de vous soucier d’acheter des cartouches d’encre pour votre imprimante HP. Avec Instant Ink, elles vous sont livrées à domicile au bon moment. Le tarif est vraiment compétitif et c’est même totalement gratuit jusqu’à 15 pages par mois !

Avec Instant Ink, HP propose une « expérience impression » simplifiée et moins chère. Le service semble pourtant peu connu. Il a d’ailleurs fait l’objet de nombreuses questions de la part des journalistes réunis hier par la marque pour présenter ses actualités.

Imprimer à domicile ou en entreprise donne souvent lieu à de mauvaises expériences. Le service, né en 2015, a vocation à résoudre les deux grandes frustrations des clients : le prix élevé des cartouches et les pannes d’encre.

Imprimer plus facilement et dépenser moins

Le service Instant Ink se base sur la détection du niveau d’encre de votre imprimante et de vos besoins en impression. Votre imprimante, de marque HP, doit être connectée en wifi. Instant Ink est donc réservé aux imprimantes récentes. « Si vous avez acheté votre imprimante il y a 2 ou 3 ans, il est probable qu’elle soit compatible », précise Albane de Marcillac, Business Manager d’Instant Ink.

Une fois le service souscrit, vous recevez vos nouvelles cartouches à domicile, avant que vos cartouches en place ne soient vides. Le paquet est accompagné d’une enveloppe de retour pré-affranchie pour retourner sans frais vos anciennes cartouches. Elles pourront ainsi être recyclées. Côté éco-responsabilité, les cartouches Instant Ink sont également plus grosses, pour un remplacement moins fréquent.

Un service disponible en freemium : imprimez gratuitement 15 pages par mois

Plusieurs forfaits sont disponibles selon les besoins en impression, sans engagement. La première formule est gratuite, pour une impression de 15 pages par mois, avec la facturation d’un euros par lot de 10 pages supplémentaires imprimées. L’impression peut être en noir et blanc ou en couleur, qu’il s’agisse de texte ou de photos.

Si vous imprimez davantage, il suffit de choisir le forfait qui vous correspond entre 2,99 € pour 50 pages par mois, 4,99 € pour 100 pages par mois et 9,99 € pour 300 pages par mois. Les impressions non consommées peuvent être reportées sur le mois suivant, dans certaines limites.

Les abonnements sont résiliables à tout moment et les prix incluent la livraison et les enveloppes affranchies pour retourner les cartouches usagées. A noter : si vous passez du forfait gratuit à un forfait payant, vous ne pourrez plus repasser au forfait gratuit.

Tous les détails de l’offre et la liste des imprimantes compatibles sont sur le site internet HP Instant Ink.